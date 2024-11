Universitario de Deportes celebró el ansiado bicampeonato de la Liga 1 Te Apuesto la noche del sábado en el Estadio Monumental, ante más de 60 mil hinchas que se congregaron para festejar el título en el año de su centenario. La euforia envolvió cada rincón del coloso de Ate y los jugadores, junto a los hinchas y la directiva, vivieron una velada inolvidable llena de cánticos, emociones y momentos de gloria. Sin embargo, en medio de la fiesta y el júbilo, una declaración de Rodrigo Ureña encendió las alarmas y sembró cierta preocupación entre la hinchada crema. Y es que el volante no aseguró su continuidad para la próxima temporada, a pesar de que tiene contrato vigente con el club hasta el 2026.

Su buen desempeño en la campaña 2024 no ha pasado desapercibido y ha despertado el interés de clubes chilenos, que estarían dispuestos a pagar la cláusula de salida para llevárselo. Según pudo conocer Depor, este monto asciende a los 600 mil dólares, una cifra considerable para cualquiera que quiera hacerse con sus servicios.

Precisamente en la ‘Fiesta de los bicampeones’, el chileno sorprendió al esquivar una respuesta directa sobre su permanencia en el club para 2025. Aunque mantiene contrato con Universitario, el mismo que renovó casi a finales de 2023, el volante reconoció que hay factores a considerar y que la decisión aún no está tomada.

“Nosotros vamos paso a paso, vamos a replantearnos nuevamente los objetivos primero grupales y después personales, ver qué será de mí el 2025. Tengo contrato hasta diciembre del 2026. No lo sé. Hemos estado hablando con la dirigencia, vamos a ver qué decisión se va tomando. Tengo cláusula de salida. Normalmente siempre me llegan opciones. Vamos a ver cómo avanzamos”, comentó en entrevista con GOLPERU.





Interés desde Chile: ¿Ureña regresa a su país?





La destacada temporada de Rodrigo Ureña no solo ha sido valorada en Perú. Según el propio jugador, clubes importantes de su país natal ya se han acercado para mostrar interés en sus servicios. En una entrevista previa, Ureña comentó que, durante el último mercado, equipos de renombre en el fútbol chileno lo buscaron y que esto podría repetirse a fin de año, dado su desempeño en tienda crema.

“Me han hablado, me hablan los equipos grandes, ahora también me han buscado en diciembre, lo hicieron equipos grandes que no te puedo decir. Pero me están hablando equipos en los cuales jugué y marqué una historia”, declaró el volante a Radio ADN.

Una buena temporada pese a los obstáculos





A pesar de sufrir una lesión que lo mantuvo alejado de las canchas, el mediocampista logró reponerse y retomar su mejor nivel al regresar: disputó 21 partidos y acumuló 1,739 minutos de juego, además de marcar un gol que consolidó su aporte al equipo. Este rendimiento no solo ayudó a Universitario a coronarse campeón, sino que reafirmó el compromiso y la calidad de Ureña en cada encuentro.

Rodrigo Ureña está valorizado en 700 mil euros, según la web de Transfermarkt. (Foto: Universitario)

