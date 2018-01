Por Sissi Zegarra C/María Fe Errea

depor@depor.pe



Escucharon “Bonjour” y la cara les cambió. Tras varias semanas tratando de entender español, los marfileños de San Martín Amani y Ake por fin se soltaron. Nada como sentirse en casa.

A 8 mil km. de su hogar, los nuevos jales del cuadro santo hablaron en francés con Depor. Contaron cómo se están adaptando, los ‘vacilones’ que deben aguantar y hasta se compararon con dos bravos.

¿Conocían algo de Perú antes de venir?

Amani: No, nada. Solo sabíamos que hablaban español, pero ni siquiera tuvimos tiempo de aprender porque todo fue muy rápido. Estamos aprendiendo en la cancha.

¿Y cómo hacen para hablar con sus compañeros?

Ake: Entendemos lo que dicen, pero es difícil. Me guío de Frank porque él tiene más tiempo (llegó hace cinco meses) y yo solo tres semanas. Él es como mi profesor.

¿Fue difícil venir desde tan lejos?

Ake: Se extraña a la familia, pero es parte de la profesión. Por ejemplo, yo tengo una novia en Rusia y el nuevo horario nos ha cambiado la rutina.

San Martín debutará ante Ayacucho y esperan estar esa tarde. San Martín debutará ante Ayacucho y esperan estar esa tarde.

¿Ya conocen algo de Lima?

Amani: No mucho. Después de entrenar solemos ir a descansar y escuchar música. Aquí he conocido buenas canciones y me he quedado pegado con Río Roma y ‘Criminal’.

¿Cómo se llevan con sus compañeros?

Amani: Les encanta ‘vacilarnos’. Dicen que comemos gato y me paran gritando ‘gato frito’. Yo les digo que como igual que ellos, pero siguen con las bromas.

¿Cómo es su estilo de fútbol?

Amani: Somos diferentes. Ake juega más con el balón pegado al pie y yo soy más físico. Son estilos diferentes, como el de Cristiano y Messi.

¿Creen que tienen algo de ellos?

Amani: Nos gustaría ser como ellos. Se puede decir que por el estilo de Ake, él es un poco como Messi, y yo un poco como Cristiano.

¿Conocen a los jugadores de la selección?

Amani: He visto a Guerrero, Flores y Farfán y son muy buenos. El equipo de Perú es diferente a los otros porque da la impresión que son una familia. Da gusto verlos.