Cuando parecía que Sporting Cristal estaba encaminado en llevarse el Torneo Clausura, el no depender de sí mismos en la última fecha los terminó condenando a quedarse con las manos vacías. En medio de este decepcionante cierre de año, se pudo conocer que el área deportiva concretó el primer fichaje para la temporada 2027, donde se espera una restructuración importante del plantel. Se trata de Santiago Arias, volante que llega como agente libre tras no renovar con Cienciano.

Según la información del periodista Denilson Barrenechea, el uruguayo se unirá a Sporting Cristal con miras al próximo año después de haber llegado a un acuerdo con el club. Ya que se encontraba libre, las tratativas no tardaron en cerrarse y todo se dio más rápido de lo esperado.

Si bien en su momento se habló de una posible renovación con Cienciano, ambas partes no llegaron a un acuerdo y con el correr de los meses los diálogos se fueron diluyendo. En ese panorama apareció ‘SC’ y logró hacerse de los servicios del mediocampista de 31 años.

Santiago Arias disputó la Copa Sudamericana 2026 con Cienciano. (Foto: Getty Images)

Santiago Arias se convertirá en el primer fichaje de Sporting Cristal para el 2027, a falta del anuncio oficial y la presentación en sociedad. Un detalle no menor es que llega como peruano tras su nacionalización, por lo que no ocupará plaza de extranjero.

En cuanto a sus números en la presente temporada, Arias disputó 32 partidos en Cienciano entre Liga 1, Copa Sudamericana y Copa de la Liga, registrando un gol y cuatro asistencias. Su experiencia en torneos internacionales será clave, pues los celestes disputará la ‘Suda’ en el 2027.

Este fichaje abre una abanico de posibilidades en cuanto a los mediocampistas que tendrá Sporting Cristal para el año entrante, especialmente si hacemos foco en los volantes que terminan contrato como Gabriel Santana y Agustín Álvarez Wallace, además de la salida de Martín Távara. Es un hecho que en las próximas semanas tendremos novedades.

Santiago Arias marcó un gol y dio cuatro asistencias con Cienciano en la temporada 2026. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo comenzará la Liga 1 2027?

La Liga 1 2027 tiene como fecha tentativa de inicio el viernes 22 o sábado 23 de enero, según adelantó Jesús González, gerente de la Liga de Fútbol Profesional Peruana, en declaraciones al programa Hablemos de MAX. De esta manera, el campeonato peruano comenzaría durante la segunda quincena de enero, con los clubes trabajando desde diciembre en la conformación de sus planteles y la pretemporada.

Sin embargo, todavía falta que la fecha sea ratificada por las comisiones correspondientes de la organización. La planificación también contempla ajustes en el calendario por las consecuencias que pudiera generar el Fenómeno El Niño alrededor del país. Por ahora, el 22 o 23 de enero es la referencia inicial para el comienzo de una nueva temporada del fútbol peruano.

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