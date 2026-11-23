Sporting Cristal goleó por 4-1 a Cienciano en el Estadio Alberto Gallardo, pero no fue suficiente para que pudieran llevarse el Torneo Clausura tras el triunfo de Sport Huancayo sobre Universitario de Deportes. En medio de este sabor amargo para el conjunto celeste, el pitazo final trajo consigo una noticia que confirma que se avecinan muchos cambios respecto a la conformación del plantel para la próxima temporada: Martín Távara no seguirá más en el club tras la finalización de su contrato.

Con los ojos llorosos y la voz entrecortada, el propio futbolista anunció su salida ante las cámaras de L1 MAX, dejando en claro que durante los próximos días tendremos mayores detalles sobre su destino para el 2027. Luego de ocho temporadas ininterrumpidas en el club donde debutó, Távara cambiará de aires el año que viene.

“Estoy cerrando una etapa con el club, una etapa de muchas cosas buenas. Y así como cometí mis errores y los supe asumir. Muy contento con eso, por cómo terminé el año, con mi familia que siempre ha estado conmigo y a toda la hinchada. Ya luego se van a enterar”, afirmó antes de dirigirse a los camerinos.

Martín Távara debutó profesionalmente en Sporting Cristal durante la temporada 2016. (Foto: GEC)

Así pues, luego de este inesperado anuncio, pues algunos creían que el mediocampista podía llegar a un acuerdo con Sporting Cristal para su renovación, se pudo conocer cuál sería su destino para el 2027. Según informó RPP Noticias, Martín Távara tiene una oferta del fútbol africano y las negociaciones están bien encaminadas.

El volante de 27 años, que debutó en el 2016 en Sporting Cristal en el 2016 y estuvo a préstamo en UTC y Sport Rosario entre el 2017 y 2018, disputó 299 partidos con el conjunto del Rímac, registrando 40 goles y 35 asistencias. En cuanto a títulos, ganó el Descentralizado 2016, la Liga 1 2020, la Copa Bicentenario 2021 y la Copa de la Liga 2026.

Si solo contabilizamos sus números en esta temporada, jugó 50 partidos entre Liga 1, Copa Libertadores, Copa Sudamericana y Copa de la Liga, anotando seis goles y sirviendo cinco asistencias. Su rol fue secundario y le costó adueñarse de la titularidad como en otras temporadas, pero cada vez que fue requerido respondió. En las próximas semanas tendremos más detalles sobre su nuevo club para el año entrante.

Martín Távara tiene una oferta para jugar en el exterior. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo comenzará la Liga 1 2027?

La Liga 1 2027 tiene como fecha tentativa de inicio el viernes 22 o sábado 23 de enero, según adelantó Jesús González, gerente de la Liga de Fútbol Profesional Peruana, en declaraciones al programa Hablemos de MAX. De esta manera, el campeonato peruano comenzaría durante la segunda quincena de enero, con los clubes trabajando desde diciembre en la conformación de sus planteles y la pretemporada.

Sin embargo, todavía falta que la fecha sea ratificada por las comisiones correspondientes de la organización. La planificación también contempla ajustes en el calendario por las consecuencias que pudiera generar el Fenómeno El Niño alrededor del país. Por ahora, el 22 o 23 de enero es la referencia inicial para el comienzo de una nueva temporada del fútbol peruano.

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