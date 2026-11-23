Universitario de Deportes vivió una jornada especial en el fútbol femenino. Las ‘Leonas’ conquistaron nuevamente la Liga Femenina y lo hicieron nada menos que en el estadio de Alianza Lima, su clásico rival. Después de una temporada de mucho trabajo, el equipo crema pudo celebrar un nuevo título, aunque también hubo declaraciones que no pasaron desapercibidas tras el encuentro.

Una de las protagonistas fue Fabiola Herrera, referente del plantel merengue, quien no ocultó su felicidad por la consagración y dejó un comentario particular sobre el escenario donde se disputó la final. “Matute es mi jato. De verdad que feliz, contenta por el título obtenido. De verdad que ha sido un gran trabajo durante todo el año de todo el equipo”, manifestó en una entrevista con Colectivo World.

La futbolista también aprovechó para agradecer a quienes estuvieron detrás de la campaña de Universitario. En sus declaraciones destacó el trabajo del comando técnico, encabezado por Carlos Véliz, y el respaldo que recibieron desde el inicio de la temporada. Para Herrera, el campeonato fue el resultado de un esfuerzo colectivo que terminó teniendo su recompensa en una cancha que pertenece a Alianza Lima.

Además, la defensora explicó que, pese a no haber tenido minutos durante el compromiso decisivo, se mantuvo acompañando a sus compañeras desde el banco de suplentes. “Las chicas saben que yo voy a apoyar desde donde me toque. Esta vez me tocó desde la banca, pero ellas saben que yo hago mi trabajo en la banca de suplentes. Estoy muy contenta por ellas”, agregó. De esta manera, dejó en claro que también se sintió parte de la conquista en un año especial para ella por su retiro del fútbol.

Fabiola Herrera se retiró del fútbol como campeona de la Liga Femenina. (Foto: Universitario)

La celebración tuvo como escenario una contundente victoria sobre Alianza Lima. Universitario se impuso por 4-1 en el Estadio Alejandro Villanueva, con goles de Stephanie Lacoste, Alesia García y un doblete de Claudia Domínguez. Por el lado blanquiazul, Daniela Montoya consiguió el descuento, pero no fue suficiente para cambiar el rumbo de una final que terminó siendo ampliamente favorable para las visitantes.

El resultado en Matute terminó de sentenciar una serie que ya había comenzado con ventaja para las dirigidas por Carlos Véliz. En el partido de ida, disputado en el Estadio Monumental, Universitario había ganado por 3-1, por lo que llegó a la revancha con dos goles de diferencia. Finalmente, las cremas cerraron la definición con un contundente 7-2 en el marcador global.

Pero la importancia de este resultado va más allá de haber vencido a su clásico rival. Universitario también se quedó con el Torneo Clausura 2026 y, como anteriormente había conquistado el Apertura, consiguió automáticamente el título nacional. De esta manera, las merengues completaron una temporada sobresaliente y volvieron a levantar el campeonato femenino, algo que no conseguían desde 2023.

La consagración también le permitió al equipo crema asegurar su clasificación a la Copa Libertadores Femenina 2027, donde tendrá la oportunidad de representar al fútbol peruano a nivel internacional. Así, el plantel dirigido por Carlos Véliz cerró un año exitoso, con dos torneos cortos ganados y una celebración especial en territorio blanquiazul.

En medio de los festejos, las palabras de Fabiola Herrera terminaron sumándose a los momentos más comentados de la conquista. Su frase sobre Matute reflejó la satisfacción de un plantel que consiguió el objetivo en la cancha de su clásico rival. Para Universitario, la alegría fue doble: ganó el campeonato y pudo dar la vuelta olímpica en el estadio de Alianza Lima.

Universitario ganó la Liga Femenina 2026 tras ganar los dos torneos cortos del año. (Foto: Universitario)

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