Sport Huancayo venció por 4-1 a Universitario de Deportes y se proclamó ganador del Torneo Clausura, consiguiendo su pase a las semifinales de los play-offs de la Liga 1 2026. Este histórico logro del ‘Rojo Matador’ no se explicaría sin la influencia de Javier Sanguinetti, quien el último fin domingo fue clave en la paliza sobre la ‘U’ anotando un doblete.

Este gran nivel del argentino abrió la interrogante sobre su futuro para la próxima temporada, pues algunos equipos podrían tentarlo en el mercado de pases que se avecina. Sin embargo, en medio de estas especulaciones, hubo una aclaración respecto a su vínculo contractual.

Javier Sanguinetti mantiene un contrato con Sport Huancayo hasta finales del 2027, luego de su última renovación en octubre del año pasado. Es decir, salvo exista una oferta formal con una negociación de por medio, el atacante afrontará la Copa Libertadores del próximo año con el cuadro huancaíno

Javier Sanguinetti llegó a Sport Huancayo en el 2025. (Foto: ITEA Sports)

Los números de Sanguinetti con el ‘Rojo Matador’ en la presente temporada son más que buenos, ya cerró esta etapa de la campaña con 12 goles y ocho asistencias, divididos en 32 partido entre Liga 1 y Copa de la Liga 1. Solo en el Torneo Clausura, el jugador de 36 años marcó 11 tantos y sirvió seis pases de gol.

“Estoy muy agradecido a Dios. Ha sido un año difícil. Hemos arrancado cuesta arriba, pero hoy es una fiesta y es mérito al esfuerzo, de no bajar los brazos. El equipo, la verdad, trabajó muy duro. Hoy tenemos un premio a eso”, declaró ante las cámaras de L1 MAX tras la obtención del Clausura.

Visiblemente emocionado, Javier Sanguinetti agregó: “Esto es muy emocionante. Realmente los compañeros se han esforzado muchísimo. Para el club es algo muy lindo. Estoy muy feliz, contento en lo personal y en lo grupal. Se lo dedico a mi familia, esposa, hijos”.

Ahora el ‘Tati’, como le conocen, se enfocará de lleno en las semifinales frente a Universitario, esperando superar esta llave para meterse en la gran final de la Liga 1 donde Alianza Lima espera por su rival. Habiendo sido elegido el mejor jugador del Torneo Clausura, Sanguinetti quiere brillar en estos partidos decisivos.

Sport Huancayo llegó a las semifinales de los play-offs tras vencer por 4-1 a Universitario. (Foto: ITEA Sports)

¿Cuándo volverá a jugar Sport Huancayo?

Luego de ganar el Torneo Clausura, Sport Huancayo volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a Universitario, en el compromiso correspondiente a la ida de las semifinales de los play-offs de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para el domingo 29 de noviembre desde las 3:00 p.m. y tendrá lugar en el Estadio IPD de Huancayo.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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