Deportivo Garcilaso ya empezó a diseñar a su plantel para la temporada 2027 de la Liga 1 y, para ello, busca asegurar a su comando técnico. Uno de los favoritos de la directiva celeste es el argentino Sebastián Domínguez, quien ya dirigió al club a inicio del presente año, aunque solo lo hizo por 15 encuentros antes de regresar a su país y tomar las riendas de Central Córdoba.

Según información del periodista César Luis Merlo, especializado en el mercado de pases, el estratega albiceleste dejó un grato recuerdo en Cusco, pese a su fugaz paso y se perfila a tener una segunda aventura en el Perú, con el club clasificado a la Copa Sudamericana.

“Sebastián Domínguez tiene serias chances de regresar a Garcilaso. El club ya le hizo saber el interés, pero aún no se avanza debido a que el argentino no cerró su salida de Central Córdoba”, indicó a través de su cuenta de X, ex Twitter.

Como se recuerda, Domínguez llegó a Garcilaso en marzo de 2026, en medio de un momento complicado para la institución. El equipo estaba en el puesto 15 del Torneo Apertura, con solo 6 puntos, y acababa de quedar eliminado en la fase previa de la Copa Sudamericana. La directiva buscaba un cambio de rumbo y apostó por el argentino por su estilo ofensivo y dinámico.

Su experiencia como entrenador principal inició en Tigre en abril de 2024, donde dirigió 29 partidos. Luego, pasó a Vélez Sarfield, donde también fue futbolista, en enero de 2025, pero su ciclo duró menos de tres meses, con solo 8 partidos dirigidos. Ese antecedente hacía que su llegada a Cusco fuera una apuesta un tanto arriesgada, pero también se presentó como una gran oportunidad en su carrera.

Sebastián Domínguez llegaría nuevamente a Cusco por su revancha al mando de Deportivo Garcilaso.

A la ciudad imperial, llegó con un comando técnico integrado por Lisandro Greppo y Francisco Parras como asistentes, David Filomeno como preparador físico y Ángel Delgado como preparador de arqueros. Justamente Greppo fue quien terminó a cargo del equipo después de la salida de Domínguez y quien cerró la temporada 2026 con un balance de 7 victorias, 3 empates y 4 derrotas en 14 partidos.

Ese saldo positivo permitió que Deportivo Garcilaso finalice la temporada en el cuarto lugar de la tabla acumulada y consiga un cupo para la Copa Sudamericana 2027. Por eso, la salida de Greppo, anunciada en los últimos días por el propio técnico en Instagram, dejó un vacío que la directiva ahora tiene que cubrir rápido.

Todavía no existe un anuncio oficial por parte del club cusqueño. Por ahora, es un rumor fuerte que circula en el entorno del club, pero que tiene mucho peso, por el trabajo que hizo en su breve paso por el club. Las próximas horas resultan clave para definir el tema.

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