Sebastien Pineau atraviesa días especiales en su regreso a la Liga 1. El atacante anotó su primer gol desde que volvió al fútbol peruano y fue nada menos que en el triunfo 3-1 de FC Cajamarca sobre Sporting Cristal en el estadio Héroes de San Ramón.

El delantero fue una de las figuras del encuentro y celebró con mucha emoción un tanto que le permite recuperar confianza y empezar a consolidarse en el equipo cajamarquino. Tras el partido, el futbolista conversó en exclusiva con Depor y contó sus sensaciones luego de una noche inolvidable en la altura.

Tu gol terminó en un abrazo especial con Barcos, ¿qué representa para ti?

Fue un momento que voy a recordar siempre en mi carrera. Ese abrazo con Hernán significó muchísimo para mí, porque él conoce todo lo que tuve que pasar y lo mucho que trabajé para llegar a este momento. Más allá de ser un ídolo, yo lo considero como una figura paterna dentro del fútbol. Desde mi debut en Alianza hasta el día de hoy, siempre estuvo pendiente de mí, aconsejándome y buscando ayudarme en todo momento.

El delantero de FC Cajamarca habló con Depor tras vencer a Cristal y contó cómo Hernán Barcos lo ayudó en los momentos más duros de su carrera.

Y lo que viene en Sullana, donde el calor suele pesar bastante, ¿qué tanto condiciona ese partido?

Con respecto al partido en Sullana, sabemos que será un encuentro complicado, como todos en este campeonato. Hablar del calor o de las condiciones sería buscar excusas. Cada localía tiene sus ventajas y dificultades, y nosotros tenemos que estar preparados para competir donde toque. El equipo está enfocado en ir a buscar los tres puntos y seguir fortaleciendo esta racha positiva que venimos construyendo. Estamos convencidos de que será un gran partido.

Siendo delantero, ¿qué significa para ti volver a encontrarte con el gol?

Volver a marcar es algo muy especial para mí, y más aún hacerlo ante un gran rival. Fue un momento de mucho desahogo después de todo lo que me tocó pasar en este tiempo, especialmente por las lesiones y el proceso de recuperación.

Pero más allá de la alegría por el gol, esto recién empieza. Ahora me toca seguir trabajando, mantener el enfoque y seguir preparándome para ayudar al equipo con más goles.

Pensando en lo que viene, ¿cómo proyectas tu futuro inmediato en Cajamarca FC para el resto del año?

Tengo un contrato vigente con el club y, más allá de las situaciones que puedan estar pasando alrededor, hoy estoy totalmente enfocado en trabajar, rendir y seguir aportando al equipo día a día.

Seguramente, una vez que termine el Apertura, habrá tiempo para conversar y analizar todo lo que corresponda. Pero por ahora prefiero mantenerme concentrado únicamente en lo deportivo y en cerrar esta etapa de la mejor manera posible.

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