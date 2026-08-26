Desde España, Sekou Gassama dio su versión sobre su mal paso por Universitario de Deportes. El atacante hispano-senegalés llegó a principios del 2026 como refuerzo de jerarquía para afrontar la Liga 1 y la Copa Libertadores; sin embargo, su etapa en el club merengue concluyó en junio tras una rescisión de contrato acordada sin haber registrado goles ni asistencias en siete partidos disputados.

El delantero explicó que llegó al fútbol peruano arrastrando una inactividad prolongada debido a una problema personal. “Estuve seis meses parado por un problema familiar y después me surgió la opción de irme a Perú. Durante ese tiempo tampoco pude entrenarme por aquella situación. Cuando llegué allí lo hice con muchas expectativas, pero físicamente se notaba que todavía no estaba a tono”, reconoció en entrevista con el diario Sport de España.

Según el delantero, debió preparase mejor antes de debutar en el Estadio Monumental. “Soy un jugador grande y físico. Tampoco ayudó que, en mi primer partido después de mucho tiempo sin competir, jugase media hora. En los últimos minutos se me notó mucho el cansancio”, agregó sobre lo que le dejó su primera aparición ante la hinchada crema.

La inestabilidad en el banquillo crema agravó su panorama futbolístico, especialmente tras la salida de Javier Rabanal, el entrenador español que solicitó su contratación. “Como yo había llegado como una petición suya, a raíz de aquello dejé de jugar”, detalló el atacante al referirse a la pérdida de respaldo en el comando técnico.

Sekou Gassama fue presentado en el Estadio Monumental. (Foto: Universitario)

Con la llegada de Jorge ‘Coco’ Araujo como interino, el atacante quedó relegado del primer equipo. “Con el siguiente técnico pasé un tiempo sin competir. Si un entrenador no cuenta contigo, tú entrenas y entrenas, pero es difícil ponerte a punto sin jugar”, señaló respecto a la falta de minutos, a lo que se sumó una contractura muscular sufrida en marzo durante el Torneo Apertura.

El panorama cambió temporalmente con la contratación del argentino Héctor Cúper, quien decidió darle espacio en el plantel. “Cuando volvieron a cambiar de entrenador y llegó Héctor Cúper, me vio y me preguntó si quería competir. Le respondí: ‘Sí, claro’. Me vio entrenar y pude competir en los últimos partidos”, contó el futbolista sobre el cierre de su etapa en el Perú.

Pese a ese último tramo, la directiva del club y el agente del delantero concretaron la rescisión contractual el 10 de junio de este año para liberar un cupo de extranjero antes del Torneo Clausura. Las estadísticas finales reflejaron siete encuentros oficiales entre el torneo local y el certamen continental, cerrando un periodo en cero en su etapa en el cuadro merengue.

Actualmente, el jugador se encuentra libre a la espera de una propuesta para reanudar su carrera en el siguiente mercado de pases. Con las ligas europeas en marcha y el torneo sudamericano en su etapa decisiva, el ‘9’ aguarda una nueva oportunidad tras una experiencia complicada con la camiseta de Universitario de Deportes.

Sekou Gassama recibió la despedida y la gratitud del cuadro estudiantil (Foto: @universitario)

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