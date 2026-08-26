El desarrollo del Torneo Clausura ha ingresado a su etapa más determinante y emocionante de la presente temporada. Acercándonos a la mitad de esta vibrante competición nacional, la intensa lucha por alcanzar la gloria deportiva se ha reducido momentáneamente a tres grandes protagonistas. Deportivo Garcilaso, Universitario de Deportes y Alianza Lima se mantienen en lo más alto de la tabla de posiciones y buscarán, fecha a fecha, no ceder ningún tipo de ventaja frente a sus más cercanos y peligrosos perseguidores. Revisamos en esta nota los próximos cinco partidos de cada uno de ellos.

Con el margen de error reduciéndose drásticamente en cada jornada, los comandos técnicos de estas tres instituciones han comenzado a revisar minuciosamente el exigente calendario que se les avecina. La planificación estratégica de los próximos cinco compromisos será absolutamente vital para definir las aspiraciones de cada club.

El complejo fixture nacional pondrá a prueba la verdadera jerarquía de los líderes bajo condiciones extremas y de altísima presión. De hecho, los tres -por ahora- líderes se van a enfrentar entre sí en las próximas fechas, el más cercano duelo es nada más este sábado 29 de agosto con el Alianza Lima vs. Deportivo Garcilaso.

Comienza la recta decisiva para alzar el título del Torneo Clausura. (Foto: Liga 1)

El camino de Deportivo Garcilaso

El actual líder del campeonato afrontará una seguidilla sumamente exigente que medirá si está listo para pelear el título hasta el final. El conjunto imperial iniciará esta ruta visitando Matute para chocar ante Alianza Lima, rival directo por la punta.

Tras recibir a un siempre peligroso Atlético Grau en el Cusco, viajará a la costa para medirse ante Sport Boys y luego protagonizará otra auténtica final recibiendo a Universitario de Deportes, donde buscará aprovechar la altura a su favor. Ya en octubre estará midiéndose en casa frente a Sport Huancayo.

Alianza Lima vs. Deportivo Garcilaso - 29 de agosto (7:30 p.m.)

- 29 de agosto (7:30 p.m.) Deportivo Garcilaso vs. Atlético Grau - 06 de septiembre (1:30 p.m.)

vs. Atlético Grau - 06 de septiembre (1:30 p.m.) Sport Boys vs. Deportivo Garcilaso - 13 de septiembre (1:00 p.m.)

- 13 de septiembre (1:00 p.m.) Deportivo Garcilaso vs. Universitario - 19 de septiembre (6:00 p.m.)

vs. Universitario - 19 de septiembre (6:00 p.m.) Deportivo Garcilaso vs. Sport Huancayo - Por confirmar

La carrera de Universitario de Deportes

El cuadro merengue tiene por delante quizá el calendario más desgastante a nivel geográfico y emocional. Hoy en la tabla se encuentra en segunda posición, pero con la misma cantidad de puntos que el actual líder (13), lo único que marca la distancia es la diferencia de goles por dos en total.

Los dirigidos por Héctor Cúper tendrán dos salidas complicadas a la altura, frente a UTC en Cajamarca y Deportivo Garcilaso en Cusco. Además, en medio de esa travesía, deberán afrontar el superclásico del fútbol peruano visitando a Alianza Lima en La Victoria, para culminar esta exigente racha recibiendo a un contendiente de peso como Melgar en el Monumental.

UTC vs. Universitario - 29 de agosto (3:30 p.m.)

- 29 de agosto (3:30 p.m.) Universitario vs. Comerciantes Unidos - 5 de septiembre (8:30 p.m.)

vs. Comerciantes Unidos - 5 de septiembre (8:30 p.m.) Alianza Lima vs. Universitario - 12 de septiembre (8:00 p.m.)

- 12 de septiembre (8:00 p.m.) Deportivo Garcilaso vs. Universitario - 19 de septiembre (6:00 p.m.)

- 19 de septiembre (6:00 p.m.) Universitario vs. Melgar - Por confirmar

Los desafíos para Alianza Lima

Alianza Lima cuenta con la ventaja de disputar tres de sus próximos cinco encuentros en el estadio Alejandro Villanueva, aunque el nivel de sus oponentes no le permitirá pestañear, sobretodo porque ha venido con algunas dudas en cuanto al rendimiento defensivo de un plantel que recibe más goles que en el Apertura.

Los íntimos recibirán consecutivamente a sus dos rivales directos en la lucha por la cima (Deportivo Garcilaso y Universitario), visitarán al combativo Juan Pablo II en el calor norteño y cerrarán esta etapa enfrentando la intensidad de ADT en casa antes de una dura visita a Cusco FC.

Alianza Lima vs. Deportivo Garcilaso - 29 de agosto (7:30 p.m.)

vs. Deportivo Garcilaso - 29 de agosto (7:30 p.m.) Juan Pablo II vs. Alianza Lima - 6 de septiembre (3:00 p.m.)

- 6 de septiembre (3:00 p.m.) Alianza Lima vs. Universitario - 12 de septiembre (8:00 p.m.)

vs. Universitario - 12 de septiembre (8:00 p.m.) Alianza Lima vs. ADT - 18 de septiembre (8:00 p.m.)

vs. ADT - 18 de septiembre (8:00 p.m.) Cusco FC vs. Alianza Lima - Por confirmar

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