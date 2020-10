La Selección Peruana inició su participación en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar 2022 en la fecha doble frente a Paraguay y Brasil y, desde México, el delantero de Puebla, Santiago Ormeño, aseguró que siguió ambos partidos e incluso se animó a hablar sobre el polémico penal cobrado a favor de la ‘Canarinha’.

En conversación con ESPN FC, el delantero mexicano que también cuenta con nacionalidad peruana, le envió un guiño a Ricardo Gareca al mostrar su interés al formar parte de la ‘Bicolor’. “Vi el partido ante Brasil y para mí no era penal. Pero hay que voltear la página. Desde siempre seguí a la selección peruana, toda mi vida. Siempre estuve pendiente. Conozco a los jugadores”, sostuvo el jugador.

En la misma conversación, Santiago Ormeño aseguró que estuvo expectante frente a una posible convocatoria, incluso aseguró que Juan Reynoso, quien es técnico del equipo en el que milita, le dijo que era un opción. “Estuve al tanto de todo. Sé que me están siguiendo y el profe Reynoso me dijo sobre una posible convocatoria. Ojalá y todo no quede en rumores”, señaló.

Finalmente el jugador se mostró optimista con respecto a los próximos partidos de la ‘Bicolor’ en las Eliminatorias. “Creo que Perú anda en el mejor momento de calidad técnica de su historia. Es una selección muy competitiva, a veces imbatible. Veo un equipo muy sólido, que sabe a lo que juega y todos van a meter como si fuera el último día de sus vidas”, sostuvo.

Reynoso: “Yo sabía que Ormeño no iba a ser convocado, ya se lo había anticipado”

Tras la convocatoria de Ricardo Gareca para la primera fecha doble de Eliminatorias, Juan Reynoso, director técnico del cuadro ‘Camotero’, se refirió a la ausencia del delantero de 27 años, que volvió a ser titular en su oncena.

“Yo sabía que no iba a ser convocado, ya se lo había anticipado. Le dije que no se bajoneé. Quizá no era le mejor momento para que sea llamado porque recién se venía recuperando del COVID-19. Sería bueno que cuando convocan a Santiago sea cuando esté en su mejor momento y ojalá sea para la próxima fecha”, sostuvo, en su momento, en conferencia de prensa.

