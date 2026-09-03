Carlos Desio atraviesa uno de sus mejores momentos desde su llegada a Sport Boys. El técnico argentino consiguió darle una identidad al conjunto rosado y, tras la victoria por 1-0 sobre Sporting Cristal, su equipo se consolidó como uno de los protagonistas del Torneo Clausura 2026. La clave, según explicó, estuvo en encontrar un equilibrio entre el juego ofensivo y la seguridad defensiva.

Precisamente, uno de los cambios más importantes fue dejar de lado la tradicional línea de cinco que ha acompañado a Desio durante buena parte de su carrera. El estratega reconoció que se siente cómodo con ese sistema, pero decidió escuchar al plantel cuando algunos futbolistas le plantearon que no estaban del todo convencidos con la propuesta. Así nació la apuesta por jugar con cuatro defensores.

“Yo siempre jugué con línea de cinco, me gusta la línea de cinco, me siento muy cómodo porque creo que, sobre todo en la fase defensiva, me rinde mucho más. Tengo la línea de cuatro como una alternativa”, explicó Desio. El entrenador contó que conversó con sus jugadores y que Nicolás Da Campo fue uno de los que le planteó directamente la posibilidad de modificar el esquema.

“Da Campo fue el que me dijo: ‘Profe, me gusta la propuesta, pero no nos sentimos cómodos con esa línea de cinco, ¿por qué no hacemos con línea de cuatro?’. Le dije que no había problema. Si ustedes se sienten cómodos con esta línea de cuatro, vamos a la línea de cuatro”, relató. Para Desio, la comodidad del futbolista terminó siendo determinante, especialmente porque los resultados también comenzaron a acompañar la decisión.

En ese funcionamiento también tuvo un peso importante la llegada de Carlos Zambrano. El técnico destacó la jerarquía del defensor y su capacidad para ordenar al equipo desde atrás, además de la buena sociedad que consiguió con Carlos López. “Encontramos un equilibrio entre ataque y defensa. La llegada de Carlos Zambrano también nos ayudó mucho a encontrar ese funcionamiento, porque ordena muy bien de atrás”, señaló.

Desio también se refirió a la recuperación futbolística de Christian Cueva y al manejo que ha tenido con jugadores de tanta experiencia como el propio Zambrano. Para el argentino, ambos necesitaban confianza y protagonismo para mostrar nuevamente su mejor versión. “Cuando ellos tienen protagonismo y están cómodos, sobre todas las cosas, creo que es lo fundamental, van a rendir mucho”, sostuvo.

El entrenador también adelantó que septiembre será una prueba importante para las aspiraciones de Sport Boys. El cuadro rosado deberá visitar a Sport Huancayo y posteriormente a Melgar, además de recibir a Deportivo Garcilaso, otro de los equipos que pelea en la parte alta. “Son tres partidos clave porque salimos a la altura en dos oportunidades contra dos rivales muy buenos. Si nosotros sacamos buenos resultados en esto, nos convertimos en candidatos”, afirmó.

Finalmente, Desio confirmó que tendrá algunas bajas importantes para el siguiente compromiso. Nicolás Da Campo volvió a resentirse de la lesión que arrastra desde el duelo ante Atlético Grau, mientras que Alisson sufrió una lesión en el tobillo y Miguel Trauco también presentó molestias en esa zona. Pese a ello, el técnico mantiene la mirada puesta en el crecimiento de Boys y en consolidar al Callao como una plaza fuerte: “Hoy el Callao se transformó en una plaza muy fuerte para nosotros”.

TE PUEDE INTERESAR