Pese a su polémica derrota el último fin de semana ante Sport Huancayo, Sport Boys sigue peleando por ganar el Torneo Clausura de la Liga 1, y es uno de los firmes candidatos para ello. Con 14 puntos en ocho jornadas, los rosados de ubican en la quinta posición de la tabla, a solo cinco unidades del único líder, Deportivo Garcilaso.

Uno de los responsables del buen momento del equipo es, sin duda, el entrenador argentino Carlos Desio. Desde su llegada, el club del primer puerto ha recuperado protagonismo en nuestro campeonato, algo que no se veía hace muchos años, pues con problemas dirigenciales solo se ocupaban en no descender.

Además, en 2027 será su centenario y la expectativa es alta. Eso sí, el conductor de este ilusionante Sport Boys dejó en claro que aún no tiene segura su renovación y que su vínculo contractual culmina al finalizar esta temporada.

“El contrato es hasta donde termina el torneo, siempre firmo así. Obviamente que se acercaron, hablaron con mi representante y mostraron algo, no solo interés, sino una propuesta. Se habló con ellos, todavía nada seguro ni concreto. Solo fue un acercamiento”, dijo Desio en Exitosa Deportes.

“Me gusta el Sport Boys, es una responsabilidad grande dirigir a un equipo que cumplirá 100 años, una hermosa experiencia. Creo que se puede dar porque al club ya le dije que estoy a gusto, contento con el club y con el hincha. Yo vine al club por el hincha y hoy tener esa afinidad con ellos es especial para mí. Ojalá pueda darles mucha más alegría”, añadió.

Sport Boys perdió 2-1 de visita ante Sport Huancayo, en un partido plagado de polémicas.

Por otro lado, y al ser consultado si existe interés de otros clubes por contar con sus servicios, no quiso entrar en detalles, pero admitió que su buena campaña genera interés en otras instituciones, no solo de la Liga 1, sino también de afuera.

“Obviamente que los resultados también ayudan a todo eso. Siempre digo que si uno hace bien las cosas donde está, se le abren las puertas de muchos lados”, apuntó.

Sport Boys jugará este domingo 13 de setiembre ante Deportivo Garcilaso en el estadio Miguel Grau del Callao, por la fecha 9 del Torneo Clausura. Los rosados tienen una oportunidad de oro para acortar distancia con el líder del campeonato.

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