Sport Boys consiguió una importante victoria por 1-0 ante Sporting Cristal por el Torneo Clausura 2026. Tras el encuentro, Carlos Zambrano mostró su emoción por el resultado y destacó el rendimiento que tuvo el conjunto chalaco durante los 90 minutos.

“Estoy muy emocionado, de verdad. Contento por el equipo, por mi familia. Creo que el Caimanes se merecía algo así. Fue un espectáculo de principio a fin”, señaló el defensor, quien consideró que el marcador pudo terminar siendo más amplio.

Zambrano sostuvo que Sport Boys fue superior durante el compromiso y aseguró que el triunfo fue merecido. “Creo que fuimos justos ganadores, dominamos todo el partido, sinceramente”, manifestó el experimentado zaguero tras la victoria ante los celestes.

El defensor también resaltó el respaldo de los hinchas rosados, quienes comienzan a ilusionarse con la campaña del equipo. Sin embargo, pidió mantener la calma y no adelantarse a los acontecimientos. “Nosotros vamos paso a paso, falta bastante”, indicó.

La victoria ante Sporting Cristal también permite que Sport Boys siga mirando la parte alta de la tabla. Para Zambrano, la posibilidad de pelear por el título ya empieza a convertirse en una meta, aunque sabe que todavía queda mucho campeonato por disputar.

“En la semana se hablaba mucho de que Cristal era superior, de esos 19 años, 20 años, no sé cuánto es. Eso no juega en el fútbol, ya todo cambió”, comentó Zambrano, quien consideró que los antecedentes no tienen importancia una vez que empieza el partido.

Incluso, el defensor sostuvo que el resultado pudo ser más abultado a favor del cuadro chalaco. “Lamentablemente el resultado fue 1-0, 3-0 pudo complicar, pero creo que este equipo está hecho para más cosas”, aseguró el futbolista.

Finalmente, Zambrano habló sobre su presente personal y aseguró que dejó atrás los momentos complicados que vivió a comienzos de año. “Sé quién soy, me considero un gran jugador. No me importan las opiniones de los de afuera”, afirmó, antes de agradecer al Callao por el recibimiento y prometer seguir trabajando para darle alegrías a la hinchada de Sport Boys.

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