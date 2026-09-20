Franco Velazco, administrador de Universitario, habló luego de la dura derrota por 4-0 ante Deportivo Garcilaso. El administrador crema reconoció que el resultado no estaba dentro de lo esperado y señaló que el equipo debe trabajar para encontrar la regularidad que todavía no consigue en el Clausura.

“Es un resultado que no esperábamos. Yo lo dije en la semana del clásico, más que la algarabía propia de ganar un clásico eran tres puntos que nos servían para ponernos en el primer lugar de la tabla del Clausura. Ahora no ocurrió lo mismo, nos perdimos tres puntos”, declaró.

Velazco reconoció que Universitario viene alternando buenos y malos partidos durante el campeonato. En ese sentido, señaló que la irregularidad es uno de los principales aspectos que deben corregir durante las semanas de pausa por la fecha FIFA.

“Tenemos un partido bueno, un partido malo, un partido bueno, un partido malo. Entonces estamos conscientes de que eso es algo que tenemos que trabajar para mejorar”, sostuvo el administrador crema.

Consultado por las declaraciones de Héctor Cúper, quien habló de falta de rebeldía por parte de los futbolistas, Velazco señaló que ese aspecto deberá ser trabajado internamente. Además, admitió que la ‘U’ no afrontó el encuentro ante Garcilaso de la manera esperada.

“La semana pasada hicimos un partidazo en Matute, logramos el triunfo en un clásico importante y ahora no se afrontó el partido como debería afrontarse. Teníamos que afrontar todos los partidos, no solamente el clásico, como una final”, explicó.

El administrador también reconoció la preocupación por el margen de error que tiene Universitario en las ocho fechas restantes del Clausura. Pese a ello, recordó que el conjunto merengue se encuentra a dos puntos del actual líder y todavía tiene partidos por disputar.

“Yo creo que no hay margen de error para ningún equipo. Faltando ya ocho fechas, es importante para todos los equipos lograr todos los puntos que sean posibles. La ‘U’ no tiene margen de error hace tres semanas”, afirmó.

Velazco también se refirió al complicado inicio del encuentro, en el que Universitario ya perdía 3-0. Para el directivo, los aspectos tácticos y técnicos deberán ser revisados durante la pausa antes del reinicio del campeonato.

“En el minuto 19 ya íbamos 3 a 0 abajo y son cosas que se tienen que trabajar y mejorar. Tenemos unas tres semanas por la parada de fecha FIFA para lograr el propósito, que es un poco lograr esa regularidad que hasta ahora no podemos conseguir”, comentó.

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