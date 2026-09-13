El esperado resurgimiento futbolístico de Christian Cueva comienza a convertirse en una grata realidad sobre el terreno de juego. El mediocampista asumió la responsabilidad absoluta y se transformó en el gran héroe de la jornada tras anotar el único tanto del ajustado triunfo de Sport Boys frente al Deportivo Garcilaso. Con esta valiosa victoria conseguida ante su ferviente hinchada en el primer puerto, la escuadra rosada suma puntos vitales para mantenerse firmemente involucrada en la apasionante disputa por los primeros lugares del actual campeonato nacional.

Luego del pitazo final en el estadio Miguel Grau, el popular ‘Aladino’ no dudó en mostrar su contento por volver a ganar protagonismo en el fútbol peruano, también reflexionó sobre su impacto colectivo, el gran cariño recibido por toda la afición y sus próximos objetivos deportivos.

Analizando detalladamente su rendimiento personal durante estas últimas semanas de competencia, el talentoso jugador resaltó su evidente evolución atlética sobre el campo de juego. “El fútbol no solamente está la calidad, sino la parte física y todo. Ya vengo cuatro partidos en los cuales he tratado de ir de menos a más”, explicó el mediocampista.

Christian Cueva ha vuelto a ser protagonista, ahora en Sport Boys (Crédito: Jesús Saucedo).

El volante nacional también aprovechó la oportunidad para destacar el enorme esfuerzo táctico que realizan diariamente sus demás compañeros en cada línea del campo. “Yo trato de hacer mi trabajo. Da Campo, Mora y todos los que están ahí hacen un buen trabajo. Si me toca por izquierda, lo hago”, apuntó con humildad sobre su rol en la pizarra.

Además, el futbolista confesó haber quedado gratamente sorprendido con el pasional ambiente que se respira habitualmente en las tradicionales instalaciones del primer puerto. “He venido al Callao muchas veces como rival, pero hoy siento algo diferente. Todo un distrito se identifica con Sport Boys y eso no lo había visto en otro lado”, confesó.

Enfocado netamente en su presente deportivo, el mediocentro prefirió evitar cualquier tipo de distracción externa para poder sostener este buen rendimiento a largo plazo. “Me siento muy bien y espero que la gente también. Tengo que acabar bien este año con Boys, es lo único que tengo que hacer”, sentenció firmemente.

Su anhelo de volver a la Selección Peruana

Pese a priorizar su actual club, el jugador no pudo ocultar su innegable deseo de volver a vestir la camiseta blanquirroja en las eliminatorias sudamericanas. “Siempre he dicho que es algo que cualquier jugador sueña. Tenemos muchos compañeros que realmente tienen un nivel para la selección”, agregó el habilidoso futbolista, lanzándole un claro mensaje al comando técnico nacional.

Con diecisiete unidades en el bolsillo, el plantel chalaco apunta a pelear en la parte alta de la tabla antes de su durísima visita al FBC Melgar. “El objetivo siempre es ir a pelear el título, pero vamos paso a paso. Cada partido se da como una final”, concluyó.

Christian Cueva con la Selección Peruana. (Foto: Agencias).

TE PUEDE INTERESAR