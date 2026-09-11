El Torneo Clausura ingresa a su etapa más decisiva y poco a poco vamos conociendo a los clubes que se sostendrán hasta la recta final como los candidatos que pelearán por el título de la Liga 1 2026. Este fin de semana se disputará la jornada 9 del segundo certamen de la temporada, donde Alianza Lima y Universitario se enfrentarán en una edición más del gran Clásico Peruano. En esta nota conocerás cómo quedaron los resultados y el movimiento de la tabla de posiciones.
La novena jornada del Torneo Clausura romperá fuegos este viernes 11 de setiembre con una atractiva doble cartelera. A las 3:00 p.m., el estadio Héroes de San Ramón albergará el choque entre UTC y Juan Pablo II, mientras que a las 7:00 p.m., la acción se trasladará al Inca Garcilaso de la Vega para el prometedor duelo de altura entre Cusco FC y FBC Melgar.
La agenda sabatina arrancará desde temprano en el interior del país. A la 1:00 p.m., C. Unidos medirá fuerzas ante Sport Huancayo en las instalaciones del Juan Maldonado Gamarra. Horas más tarde, sobre las 3:15 p.m., el estadio 25 de Noviembre será testigo de la dura visita que afrontará Sporting Cristal frente al siempre complicado CD Moquegua.
El plato fuerte de la jornada sabatina, y de todo el fin de semana, llegará por la noche bajo los reflectores del imponente estadio Alejandro Villanueva. A partir de las 8:00 p.m., el país se paralizará para vivir una nueva edición del superclásico del fútbol peruano entre Alianza Lima y Universitario de Deportes, un duelo absolutamente vital para las aspiraciones de ambos compadres en la tabla.
La cartelera dominical arrancará en el Callao desde la 1:00 p.m., momento en que Sport Boys reciba la visita de Deportivo Garcilaso en el tradicional estadio Miguel Grau. Siguiendo con la programación, a las 3:15 p.m., el intenso calor norteño se hará sentir en La Matanza cuando Atlético Grau protagonice un vibrante derbi regional frente a Alianza Atlético.
Para bajar el telón de esta vibrante novena fecha, la organización del campeonato dejó dos encuentros con horarios aún por confirmar. ADT recibirá a Cienciano en el estadio Unión Tarma pero aplazado por la Copa Sudamericana, mientras que Los Chankas y FC Cajamarca medirán fuerzas en un duelo que todavía espera la designación oficial tanto de la hora exacta como del recinto deportivo.
Partidos de la fecha 9 del Torneo Clausura 2026:
|Fecha
|Hora
|Partido
|Estadio
|11/09
|3:00 p.m.
|UTC vs. Juan Pablo II
|Héroes de San Ramón
|11/09
|7:00 p.m.
|Cusco FC vs. Melgar
|Inca Garcilaso de la Vega
|12/09
|1:00 p.m.
|Com. Unidos vs. Sport Huancayo
|Juan Maldonado Gamarra
|12/09
|3:15 p.m.
|CD Moquegua vs. Sporting Cristal
|25 de Noviembre
|12/09
|8:00 p.m.
|Alianza Lima vs. Universitario
|Alejandro Villanueva
|13/09
|1:00 p.m.
|Sport Boys vs. Deportivo Garcilaso
|Miguel Grau del Callao
|13/09
|3:15 p.m.
|Atlético Grau vs. Alianza Atlético
|La Matanza
|Por confirmar
|Por confirmar
|ADT vs. Cienciano
|Unión Tarma
|Por confirmar
|Por confirmar
|Los Chankas vs. FC Cajamarca
|Por confirmar
Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026:
* Le dedujeron cinco puntos a UTC por deudas.
Tabla de posiciones acumulada de la Liga 1 2026:
* Le dedujeron 10 puntos a UTC por deudas.
** Le dedujeron cuatro puntos a Sport Boys por deudas.
*** Le dedujeron un punto a ADT por deudas.
**** Le dedujeron dos puntos a FC Cajamarca por deudas.
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