El Torneo Clausura ingresa a su etapa más decisiva y poco a poco vamos conociendo a los clubes que se sostendrán hasta la recta final como los candidatos que pelearán por el título de la Liga 1 2026. Este fin de semana se disputará la jornada 9 del segundo certamen de la temporada, donde Alianza Lima y Universitario se enfrentarán en una edición más del gran Clásico Peruano. En esta nota conocerás cómo quedaron los resultados y el movimiento de la tabla de posiciones.

La novena jornada del Torneo Clausura romperá fuegos este viernes 11 de setiembre con una atractiva doble cartelera. A las 3:00 p.m., el estadio Héroes de San Ramón albergará el choque entre UTC y Juan Pablo II, mientras que a las 7:00 p.m., la acción se trasladará al Inca Garcilaso de la Vega para el prometedor duelo de altura entre Cusco FC y FBC Melgar.

La agenda sabatina arrancará desde temprano en el interior del país. A la 1:00 p.m., C. Unidos medirá fuerzas ante Sport Huancayo en las instalaciones del Juan Maldonado Gamarra. Horas más tarde, sobre las 3:15 p.m., el estadio 25 de Noviembre será testigo de la dura visita que afrontará Sporting Cristal frente al siempre complicado CD Moquegua.

El plato fuerte de la jornada sabatina, y de todo el fin de semana, llegará por la noche bajo los reflectores del imponente estadio Alejandro Villanueva. A partir de las 8:00 p.m., el país se paralizará para vivir una nueva edición del superclásico del fútbol peruano entre Alianza Lima y Universitario de Deportes, un duelo absolutamente vital para las aspiraciones de ambos compadres en la tabla.

La cartelera dominical arrancará en el Callao desde la 1:00 p.m., momento en que Sport Boys reciba la visita de Deportivo Garcilaso en el tradicional estadio Miguel Grau. Siguiendo con la programación, a las 3:15 p.m., el intenso calor norteño se hará sentir en La Matanza cuando Atlético Grau protagonice un vibrante derbi regional frente a Alianza Atlético.

Para bajar el telón de esta vibrante novena fecha, la organización del campeonato dejó dos encuentros con horarios aún por confirmar. ADT recibirá a Cienciano en el estadio Unión Tarma pero aplazado por la Copa Sudamericana, mientras que Los Chankas y FC Cajamarca medirán fuerzas en un duelo que todavía espera la designación oficial tanto de la hora exacta como del recinto deportivo.

Partidos de la fecha 9 del Torneo Clausura 2026:

Fecha Hora Partido Estadio 11/09 3:00 p.m. UTC vs. Juan Pablo II Héroes de San Ramón 11/09 7:00 p.m. Cusco FC vs. Melgar Inca Garcilaso de la Vega 12/09 1:00 p.m. Com. Unidos vs. Sport Huancayo Juan Maldonado Gamarra 12/09 3:15 p.m. CD Moquegua vs. Sporting Cristal 25 de Noviembre 12/09 8:00 p.m. Alianza Lima vs. Universitario Alejandro Villanueva 13/09 1:00 p.m. Sport Boys vs. Deportivo Garcilaso Miguel Grau del Callao 13/09 3:15 p.m. Atlético Grau vs. Alianza Atlético La Matanza Por confirmar Por confirmar ADT vs. Cienciano Unión Tarma Por confirmar Por confirmar Los Chankas vs. FC Cajamarca Por confirmar

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026:

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS 1 Deportivo Garcilaso 8 6 1 1 14 5 9 19 2 Universitario 8 5 2 1 17 11 6 17 3 Alianza Atlético 8 5 1 2 17 13 4 16 4 Cusco FC 8 5 0 3 17 12 5 15 5 Melgar 8 4 2 2 14 8 6 14 6 Sport Boys 8 4 2 2 12 6 6 14 7 Sporting Cristal 8 4 1 3 15 8 7 13 8 Alianza Lima 8 3 4 1 11 8 3 13 9 Sport Huancayo 8 4 1 3 12 11 1 13 10 Atlético Grau 8 4 1 3 10 9 1 13 11 Juan Pablo II 8 3 3 2 14 11 3 12 12 Comerciantes Unidos 8 2 3 3 16 15 1 9 13 Cienciano 8 2 1 5 10 15 -5 7 14 CD Moquegua 8 1 4 3 6 11 -5 7 15 FC Cajamarca 8 2 1 5 15 21 -6 7 16 Los Chankas 8 2 1 5 9 21 -12 7 17 ADT 8 0 2 6 5 18 -13 2 18 UTC* 8 0 2 6 8 19 -11 -3

* Le dedujeron cinco puntos a UTC por deudas.

Tabla de posiciones acumulada de la Liga 1 2026:

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS 1 Alianza Lima 25 15 8 2 41 16 25 53 2 Universitario 25 13 7 5 41 26 15 46 3 Deportivo Garcilaso 25 13 6 6 35 23 12 45 4 Melgar 25 12 6 7 43 28 15 42 5 Cusco FC 25 13 3 9 38 36 2 42 6 Los Chankas 25 12 5 8 34 42 -8 41 7 Cienciano 25 12 4 9 44 37 7 40 8 Alianza Atlético 25 10 7 8 37 31 6 37 9 Sporting Cristal 25 9 5 11 43 38 5 32 10 Sport Boys** 25 9 7 9 27 25 2 30 11 Comerciantes Unidos 25 7 9 9 34 35 -1 30 12 Atlético Grau 25 8 5 12 22 27 -5 29 13 Sport Huancayo 25 8 5 12 33 42 -9 29 14 Juan Pablo II 25 7 7 11 36 51 -15 28 15 Moquegua 25 6 7 12 23 35 -12 25 16 FC Cajamarca**** 25 6 6 13 38 49 -11 22 17 ADT*** 25 5 7 13 27 39 -12 21 18 UTC* 25 4 8 13 29 45 -16 10

* Le dedujeron 10 puntos a UTC por deudas.

** Le dedujeron cuatro puntos a Sport Boys por deudas.

*** Le dedujeron un punto a ADT por deudas.

**** Le dedujeron dos puntos a FC Cajamarca por deudas.

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