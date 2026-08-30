Christian Cueva fue una de las figuras en la victoria de Sport Boys tras la importante victoria por 1-0 ante Sporting Cristal por el Torneo Clausura. Luego del encuentro, el volante chalaco destacó el esfuerzo del plantel y aseguró que el triunfo representa una alegría especial para toda la gente del Callao.

“Creo que una tarde linda, creo que Boys demuestra lo que realmente es. Y nada, este grupo humano que tenemos, la verdad que es para sacarse el sombrero”, señaló.

El mediocampista también resaltó la importancia de conseguir este tipo de resultados ante un rival como Sporting Cristal, al que consideró un equipo con grandes jugadores y varios amigos que le dejó el fútbol. “Feliz de eso, ¿no? Feliz también de lograr este triunfo para todo el Callao, para la gente del Boys, y disfrutando día a día”, manifestó.

Cueva también se refirió a su presente futbolístico y aseguró que viene ganando ritmo con el paso de los partidos. “Son partidos que uno va teniendo cada vez más ritmo, más minutos, y eso, tratando de mejorar partido a partido. Y hoy nada, a disfrutar. Creo que la gente del Callao se merece esta fiesta”, sostuvo.

Por otro lado, el futbolista fue consultado sobre un posible regreso a la Selección Peruana luego de haber sido visto conversando con Mano Menezes y Agustín Lozano. El volante no ocultó su deseo de volver a vestir la camiseta nacional, aunque dejó claro que primero debe demostrar su nivel en Sport Boys.

“Mientras juegue al fútbol creo que cualquiera va a querer estar en su selección. Pero como repito, siempre tiene que ser por un mérito propio, tratando de hacer las cosas bien, pero sobre todo hacer las cosas bien acá en Boys primero”, explicó.

Finalmente, Cueva habló sobre Yoshimar Yotún, su compañero y amigo de muchos años, quien también viene recuperando protagonismo. El jugador de Sport Boys destacó la relación que mantiene con el volante y celebró verlo nuevamente disfrutando dentro de una cancha.

“Nada, es parte de, lo quiero mucho, es un amigo de fútbol, un hermano que me dio el fútbol, compartimos muchos momentos juntos y es parte de la adrenalina, es parte del espectáculo y porque ambos creo que defendemos los colores que tenemos puestos”, comentó.

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