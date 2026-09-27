La Selección Peruana no pudo comenzar con el pie derecho una nueva fecha FIFA bajo el mando de Mano Menezes. La ‘Bicolor’ cayó goleada por 4-1 ante Estados Unidos en Orlando, en un partido que dejó varias dudas sobre el funcionamiento del equipo. Tras el encuentro, Gianluca Lapadula se refirió a lo ocurrido y dejó una reflexión pensando en lo que viene.

El delantero, uno de los jugadores experimentados que continúa siendo considerado en este proceso, reconoció el golpe que significó el resultado. La derrota frente al combinado norteamericano fue amplia y evidenció las diferencias que todavía existen entre ambos equipos, especialmente durante algunos pasajes del compromiso.

Sin embargo, Lapadula no se quedó únicamente con el marcador. El atacante también puso en perspectiva el trabajo que viene realizando la Selección Peruana y la necesidad de continuar construyendo un equipo de cara a los próximos desafíos.

“Es un resultado que nos duele mucho, de eso no hay duda. Pero también vi un buen primer tiempo”, expresó Lapadula en declaraciones para Bicolor+.

La caída ante Estados Unidos fue el primer examen de esta gira internacional para el conjunto dirigido por Mano Menezes. Ahora, Perú tendrá que pasar rápidamente la página y enfocarse en su siguiente compromiso, donde enfrentará a México el martes 29 de septiembre.

Para Lapadula, estos encuentros también representan una oportunidad para que el grupo siga conociéndose y pueda asimilar las ideas del nuevo comando técnico. Menezes inició este proceso con una convocatoria que mezcló jugadores experimentados con varias novedades.

El atacante de Universitario, además, vuelve a tener protagonismo en la ‘Bicolor’ después de haber sido incluido entre los convocados para estos cuatro amistosos. El técnico brasileño había resaltado previamente la experiencia y jerarquía del delantero.

¿Cuándo juegan Perú vs. México?

Perú vs. México se verán las caras por un nuevo amistoso internacional FIFA este martes 29 de septiembre desde las 8:00 p.m. en el Sports Illustrated Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos. El horario de inicio del encuentro será a las 9:00 p.m. en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, a las 7:00 p.m. en México y a las 3:00 a.m. del miércoles 30 de septiembre en España.

¿En qué canales ver Perú vs. México?

En cuanto a la transmisión del Perú vs. México, esta estará disponible mediante América TV y América tvGO, por lo que los hinchas podrán seguir el partido tanto por televisión como mediante las opciones online del grupo. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, podrás seguir todas las incidencias a través de la web de Depor.

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