La Selección Peruana comenzó su gira por Norteamérica con su primer amistoso ante Estados Unidos en Orlando, donde sufrió una dura derrota por 4-1 ante el equipo dirigido por Mauricio Pochettino. Tras el encuentro, Jean Ferrari se pronunció sobre lo ocurrido y dejó claro que el proceso liderado por Mano Menezes, quien asumió el cargo el 29 de enero de este año, continuará pese al resultado.

El director general de fútbol de la FPF utilizó sus redes sociales para referirse al partido y, puntualmente, a la jugada que terminó con un penal a favor del conjunto estadounidense. Ferrari consideró que la decisión arbitral desconcertó al equipo en un momento clave del encuentro.

“Se perdió contra USA, un penal mal cobrado que desconcertó, a pensar en el siguiente amistoso el día martes”, escribió Ferrari.

La pena máxima fue sancionada a los 66 minutos por el árbitro jamaiquino Steffon Dewar. Malik Tillman se encargó de ejecutar el disparo y puso el 2-1 para Estados Unidos. La jugada generó reclamos debido a que la falta sobre Jesús Pretell habría ocurrido fuera del área y el encuentro no contó con VAR.

A partir de ese momento, Perú perdió el control que había mostrado durante buena parte del compromiso y Estados Unidos terminó ampliando la diferencia en los minutos finales. Mano Menezes también reconoció después del partido que el equipo tuvo dos momentos distintos antes y después del penal.

Pese al golpe, Ferrari pidió mantener la mirada puesta en el proceso que viene construyendo la Federación junto al comando técnico. “La construcción continúa, los golpes están para aguantarlos y luego disfrutaremos de esa construcción”, añadió el directivo.

Ahora, la ‘Bicolor’ tendrá poco tiempo para pasar la página. Perú enfrentará a México este martes 29 de septiembre en el Sports Illustrated Stadium de Nueva Jersey, en el segundo encuentro de esta gira internacional.

¿Cuándo juegan Perú vs. México?

Perú vs. México se verán las caras por un nuevo amistoso internacional FIFA este martes 29 de septiembre desde las 8:00 p.m. en el Sports Illustrated Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos. El horario de inicio del encuentro será a las 9:00 p.m. en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, a las 7:00 p.m. en México y a las 3:00 a.m. del miércoles 30 de septiembre en España.

¿En qué canales ver Perú vs. México?

En cuanto a la transmisión del Perú vs. México, esta estará disponible mediante América TV y América tvGO, por lo que los hinchas podrán seguir el partido tanto por televisión como mediante las opciones online del grupo. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, podrás seguir todas las incidencias a través de la web de Depor.

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