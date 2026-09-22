El esperado duelo entre Sport Boys y Universitario de Deportes comienza a palpitarse intensamente desde la previa gracias a las picantes declaraciones que brindó uno de los protagonistas. El zaguero y capitán del cuadro ‘chalaco’ decidió calentar la previa de este trascendental compromiso que se disputará en el Estadio Monumental de Ate por el Torneo Clausura 2026. Con muchísima convicción sobre el actual rendimiento colectivo de su equipo, el aguerrido defensor nacional lanzó una firme advertencia al conjunto estudiantil, asegurando que tienen los argumentos futbolísticos necesarios para quedarse con la victoria.

Este duelo representa un desafío mayúsculo para el calendario del equipo del Primer Puerto. La escuadra ‘rosada’ intentará quebrar urgentemente una extensa sequía de resultados positivos frente a los ‘cremas’, estadística absolutamente adversa desde la temporada 2011.

Durante una reciente entrevista para el programa ‘Mano a Mano’, Hansell Riojas analizó la expectativa que genera este choque en el primer puerto. “Estoy seguro que al hincha de Sport Boys le encanta ganarle a Universitario. En los últimos años hay una rivalidad fuerte, este partido será muy especial cuando nos toque”, afirmó el central.

Sport Boys llega de un empate con Melgar en Arequipa. (Foto: GEC)

Pensando en la dura visita a las instalaciones de Ate, el zaguero resaltó que vienen superando obstáculos históricos. “Este grupo ha ido rompiendo algunas rachas que no se daban. Ya creemos en nosotros, y confiamos en que podemos dar el golpe, así que confío en que las cosas nos pueden salir bien”, advirtió con enorme optimismo.

Para ejemplificar esta mentalidad ganadora, el jugador recordó la enorme presión mediática vivida antes de romper su mala racha frente a Sporting Cristal. “La racha era pesada. El 2025 creo que cuando jugamos en el Gallardo nos sacaron un DNI y a uno le enoja, este año la intención era ganarle a Cristal como sea”, detalló.

Siguiendo esa misma línea discursiva, el futbolista reafirmó que el grupo se motiva ante escenarios sumamente adversos. “Si bien uno se enfoca en lo deportivo, siempre a uno le come la oreja lo que se comenta en redes. Fue un partido especial porque pudimos lograrlo”, reflexionó el defensor, proyectando replicar esa misma actitud ganadora ante Universitario.

Universitario vs. Sport Boys empataron en el Torneo Apertura 2026. (Foto: Jesús Saucedo / GEC)

¿Por qué decidió volver a Sport Boys?

Cambiando al plano netamente personal, Riojas aprovechó el espacio televisivo para recordar su complicado cierre de año y agradecer a la institución. “A finales de 2024, en un momento complicado de mi vida, cuando pensaba más en el retiro, Boys me abrió las puertas. Se encargaron de darme las herramientas suficientes para ayudarme”, confesó muy emocionado.

El central valoró profundamente el enorme apoyo incondicional brindado por la dirigencia porteña. “Me pusieron a disposición su departamento psicológico, a pesar de estar en otro club. Por eso, cuando me llamaron, sin importar nada más, dije que sí. Para mí, era imposible decirle que no a Boys”, concluyó agradecido.

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