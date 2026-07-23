Después de un primer semestre donde los resultados no acompañaron a la expectativa que tenían en el Callao, Sport Boys empezará su planificación para lo que será el Centenario en el 2027. Por eso, hay cuentas que buscan saldar para poder brindarle al hincha mejores condiciones en las que puedan alentar a su equipo. Sabiendo eso Martín Noriega, administrador temporal del club, habló sobre algunos temas de interés en el aspecto económico y lo que será el uso del Estadio Miguel Grau para los Juegos Panamericanos Lima 2027.

En primera instancia, el administrador habló de una reunión que tendrá con la FPF, donde buscará incitar a un apoyo que permita el desarrollo del cuadro del Callao, sobretodo respecto a la infraestructura. Para eso, por supuesto, se necesitará un presupuesto que podría salir de 1190 Sports, si cumple con el pago de una deuda que tiene pendiente.

“En la primera semana de agosto debo de reunirme en la Federación Perón de Fútbol, seguramente con su presidente, para conversar sobre diferentes temas. Y dentro de estos temas, involucran $500,000 por parte de la compañía que transmite los partidos por televisión”, indicó.

Además, bajo el mismo contexto, espera que dicha reunión se pueda prometer una solución a dicha deuda, ya que no vendría a ser la primera vez en la que se eleva dicho reclamo. "He cursado tres cartas al respecto, y espero tener una respuesta ese día”, agregó.

Sport Boys inició el Torneo Clausura con una derrota frente a Los Chankas. (Foto: @sportboys)

Acerca de la paralización del estadio Miguel Grau del Callao

El Miguel Grau es uno de los estadios que habitualmente está en el foco de los grandes eventos deportivos que se han hecho en el país, por cumplir con ciertos estándares internacionales para ello. Esta vez, para los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2027, no será la excepción.

Por supuesto, como en todo recinto, se harán algunas reformas para mejorar la infraestructura, por lo que habrán algunas fechas en las que no podrá ser usado por el club. “Sabemos que este estadio, nuestro recinto deportivo, tendría que tener algunas refacciones para los próximos Panamericanos. Nuestra segunda opción es el Estadio Nacional“, indicó el administrador.

Para complementar, el asesor legal Jaime Talledo de Lama complementó: “Lo que procuramos ahora es cuadrar calendarios con el IPD de tal forma que podamos tener realmente disponible el Estadio Nacional para cuando lo necesitamos. Hasta ahora las reuniones que hemos llevado a cabo se han hecho en bastante buen ánimo”.

Lima 2027

Seguridad en el estadio y la apertura al público

Este sábado, Sport Boys va a disputar su segundo partido del Torneo Clausura frente a ADT, en un horario al que el hincha no está acostumbrado: 10:00 a.m., básicamente por un motivo de seguridad y porque la policía no podría otorgar las garantías necesarias ya que el Callao se encuentra en Estado de Emergencia.

“Hemos tenido dificultades, algunas de ellas causadas por supuestas, digamos, conductas no adecuadas por parte de aficionados, lo cierto es que eso ha hecho que en algunos partidos no se nos den las garantías necesarias para poder abrir las puertas”, indicó el asesor legal del club.

A su vez, agregó: “Debo decir otra cosa importante, la Liga nos ha apoyado en este sentido y hemos procurado en todo momento hacer la programación como corresponde y como conviene no solamente al hincha sino también al club, porque ustedes entenderán que este tipo de cambios de horarios no convienen desde el punto de vista financiero tampoco”.

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