Sport Boys está a punto de sufrir dos bajas importantes en la zona ofensiva con miras a lo que resta del Torneo Clausura, donde la mira es clasificar a un torneo internacional. Para empezar, la salida de Luciano Nequecaur representa un duro golpe para el frente de ataque chalaco en pleno desarrollo de la competencia. El delantero argentino maneja una propuesta formal de Libertad de Paraguay y su traspaso podría concretarse en las próximas horas. De esta manera, Sport Boys perdería peso ofensivo en un momento determinante de la temporada.

Este movimiento de fichajes genera un reacomodo imprevisto en la plantilla del puerto justo antes del límite de inscripciones. Como se sabe, hoy se cierra el mercado de pases y el próximo en salir sería Carlos López, quien se mudaría a la Universidad San Martín de la Liga 2 en busca del ascenso. Esta ventana de transferencias acelera la salida de piezas que no venían sumando los minutos deseados en el primer equipo del Boys.

Pese a su desvinculación temporal del conjunto rosado, la directiva mantiene sus planes a largo plazo con el atacante. Recordemos que el futbolista tiene contrato con Sport Boys hasta fines de 2027, pensando en el centenario del cuadro chalaco, por lo que su salida busca darle rodaje competitivo antes de su eventual retorno.

Luciano Nequecaur tiene una oferta de Libertad de Paraguay. (Foto: Sport Boys)

Su nuevo destino estará en la segunda división del fútbol peruano, donde intentará aportar experiencia para lograr el retorno a la máxima categoría. El atacante, quien no ha tenido mucha continuidad en los últimos meses en el cuadro rosado, estará a préstamo en el conjunto santo, que disputa la Liga 2, hasta finales de temporada.

La travesía del extremo ‘cafetero’ continuará en el torneo de ascenso para lo que queda del año. En cambio, Nequecaur daría un salto importante en su carrera para sumarse a uno de los clubes más grandes de Paraguay y donde tiene grandes opciones de jugar un torneo internacional el próximo año.

Con estos movimientos de última hora, Carlos López y Luciano Nequecaur dejarían Boys, que sufriría dos bajas claves en el Clausura. El cuadro chalaco deberá reestructurar sus opciones en ofensiva para afrontar los compromisos restantes del certamen local sin dos de sus elementos de jerarquía.

Carlos López no dio la talla en el Callao y se va rumbo a la Liga 2. (Foto: Sport Boys)

¿Cuándo volverá a jugar Sport Boys?

Luego de empatar 1-1 ante Alianza Lima, Sport Boys volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite a CD Moquegua, en el compromiso correspondiente a la fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para el domingo 16 de agosto desde las 1:15 p.m. y tendrá lugar en el Estadio 25 de Noviembre.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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