Sport Boys afronta nuevamente un complicado panorama institucional luego de ser sancionado con la resta de puntos por la Comisión de Licencias de la FPF. Ante esto, la reacción del administrador rosado, Martín Noriega, fue inmediata al confirmar que acudirán al TAS para intentar revertir el fallo. Dicha medida fue ratificada en las últimas horas por el gerente deportivo del club Mario Flores, quien aseguró que buscarán revertir dicha medida pues el objetivo es sumar para llegar a un torneo internacional.

Sobre los cuatro puntos que han perdido a lo largo de la temporada, el gerente de la ‘Misilera’ dijo en Radio Ovación: “Es un tema administrativo. Obviamente es un tema que fastidia, pero el área legal tiene pensado ir al TAS para que nos devuelvan los puntos, estamos esperando eso para que el jugador siga con la mentalidad en este Clausura y pensar en una copa internacional”.

La decisión de acudir al organismo internacional ya se encuentra en marcha a través del área legal del club chalaco. Confían en que los argumentos presentados serán determinantes para revertir la sanción actual: “Esto va a ser explicado perfectamente por nuestra área legal y esta mañana decidí ir al TAS, porque los argumentos que tenemos yo creo que son realmente importantes, existen precedentes”, declaró, por su parte, Martín Noriega en Sin TV.

El objetivo principal de la dirigencia es recuperar las unidades restadas y no ceder terreno en la tabla acumulada de la Liga 1 2026. No obstante, la postura de la directiva apunta a criticar cómo las faltas administrativas afectan directamente el desempeño futbolístico del plantel. “La peor postura sería adoptar un papel de víctima. Tenemos que asumir la responsabilidad porque nos quitan puntos”, agregó Noriega.

A pesar de aceptar la cuota de responsabilidad que le compete a la gestión saliente e institucional, el directivo reiteró su desacuerdo con la modalidad de los castigos. Según su postura, el impacto debería recaer sobre las personas a cargo y no sobre la estabilidad deportiva del equipo. Eso desestabiliza y repercute, obviamente, a la parte deportivo en plena lucha en el Torneo Clausura.

El administrador fue enfático al señalar que asumiría las consecuencias a título personal con tal de no ver perjudicado el escudo ni el rendimiento deportivo de la institución: “Yo creo que a los clubes no deberían quitarle puntos. Vayan contra el administrador, el gerente o quien está a cargo de la institución, pero no vayan contra el club. Yo preferiría que vayan contra mi patrimonio, pero no contra el club, porque mi patrimonio lo puedo rehacer, pero hacerle daño a la institución sí que es grave”.

De este modo, Sport Boys inicia un nuevo frente legal en instancias internacionales para proteger sus intereses en el torneo local, esperando que el TAS siente un precedente favorable para las pretensiones de la escuadra chalaca.

Luciano Nequecaur fue presentado en Libertad de Paraguay tras dejar Sport Boys (Imagen: @desdelasgradas)

¿Cuándo volverá a jugar Sport Boys?

Luego de empatar 1-1 ante CD Moquegua, Sport Boys volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a Cienciano, en el compromiso correspondiente a la fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para el domingo 23 de agosto desde la 1:00 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Miguel Grau del Callao.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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