Sport Boys alza la voz tras polémico partido ante Sport Huancayo: pide audios del VAR

Sport Boys no quiere dejar pasar lo ocurrido en su reciente partido ante Sport Huancayo. Luego de caer por 2-1 en la fecha 8 del Torneo Clausura, el club chalaco publicó un contundente comunicado en el que expresó su rechazo a las decisiones arbitrales tomadas durante el encuentro.

A través de sus redes sociales, la institución rosada apuntó contra el árbitro principal Daniel Ureta y el equipo del VAR, encabezado por Fernando Legario, al considerar que algunas de sus determinaciones terminaron perjudicando directamente al conjunto dirigido por Carlos Desio.

Sport Boys sostuvo que las decisiones adoptadas durante el compromiso afectaron el desarrollo normal del partido y pidió que se garantice igualdad de condiciones para todos los equipos que participan en el campeonato.

Sport Boys pide los audios del VAR

Uno de los principales pedidos realizados por el club fue la publicación de los audios correspondientes a las jugadas más controvertidas del encuentro. La institución considera que esta medida permitiría conocer los argumentos utilizados por los responsables del VAR para tomar sus decisiones.

El cuadro del Callao señaló que busca mayor transparencia en los procesos arbitrales y que los aficionados puedan conocer los criterios empleados durante la revisión de las acciones polémicas.

Además, Sport Boys dejó claro que, para la institución, lo ocurrido frente a Sport Huancayo no representa un episodio aislado. En su comunicado, recordó anteriores situaciones que, según su postura, también estuvieron relacionadas con actuaciones de Daniel Ureta y equipos VAR encabezados por Fernando Legario.

Presentarán reclamo ante la CONAR

Ante esta situación, Sport Boys anunció que presentará un reclamo formal ante la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR) para que se evalúen las actuaciones registradas durante el compromiso.

El club también solicitará que, como medida vinculada a la transparencia y las garantías de la competencia, Daniel Ureta y Fernando Legario no sean considerados para futuros partidos de Sport Boys durante lo que resta del campeonato.

Pero el reclamo no quedaría únicamente en el ámbito nacional. Debido a la condición de árbitro FIFA de Ureta, la institución chalaca informó que comunicará formalmente lo sucedido a la FIFA, con el objetivo de que las decisiones adoptadas sean evaluadas desde el punto de vista técnico y arbitral.

Sport Boys, de esta manera, confirmó que continuará utilizando las vías institucionales correspondientes para defender sus intereses luego de la derrota ante Sport Huancayo, encuentro que terminó marcado por el penal sancionado en los minutos finales, las expulsiones y los incidentes protagonizados por ambos equipos.

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