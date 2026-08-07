Sport Boys afrontará un duro reto en la temporada y la mentalidad dentro del vestuario rosado es clara. De cara al choque frente a Alianza Lima de este sábado, el defensor Hansell Riojas declaró que la el plantel encara el compromiso con la trascendencia de una verdadera final, teniendo como objetivo principal escalar posiciones en el Torneo Clausura y consolidarse en la lucha por clasificar a un torneo internacional.

Más allá de las exigencias en la tabla, el zaguero central dejó en claro la carga tradicional e histórica que representa este choque entre porteños y capitalinos. “Es un partido muy bonito porque es un clásico. Acá somos muy celosos con el tema del lugar. Nosotros somos Callao y ellos Lima. Eso hace que el partido sea mucho más emocionante, aunque ahora lo más importante es seguir subiendo en la tabla”, afirmó para el diario ‘El Diez’.

Respecto al rendimiento colectivo en las últimas fechas, el futbolista destacó la evolución que ha mostrado el plantel y la convicción de pelear en la parte alta. “Somos más conscientes de lo que queremos. Buscamos clasificar a una competencia internacional y eso ha hecho que mejoremos en todas las líneas. Tomamos a Alianza como un rival directo y, si le ganamos, que es a lo que vamos, nos pondremos en una muy buena posición en el Clausura”, comentó el exCienciano.

Christian Cueva llegó a Sport Boys para el Torneo Clausura luego de jugar en Juan Pablo II en el Torneo Apertura. (Foto: Sport Boys / Facebook)

En cuanto a la propuesta para neutralizar las virtudes del cuadro blanquiazul, el zaguero detalló los aspectos clave que vienen trabajando para mantener el orden en todas las líneas. “Debemos evitar que aprovechen los espacios y controlar su velocidad. También hay que impedir que filtren pases. Lo tenemos muy claro. Nosotros somos un equipo incómodo, presionamos cuando corresponde, jugamos bien con la pelota y también sabemos recuperarla”, señaló.

Asimismo, Riojas puso sobre la mesa lo competitivo que se ha vuelto el campeonato local, donde los resultados pueden cambiar drásticamente el panorama de cualquier equipo en cuestión de dos jornadas. Sport Boys viene de dos victorias consecutivas, pero un traspié ante Alianza Lima podría traer abajo la motivación de las últimas semanas.

Por ello, el defensor remarcó la necesidad de ser contundentes en condición de local y no dejar escapar unidades. “Llegar a esta instancia no ha sido fácil. En esta Liga, ganar dos partidos te pone en puestos internacionales, pero perder uno te acerca a la zona baja. Este fin de semana es clave sumar. Jugamos en casa y tenemos que ganar. Es el partido más importante para nosotros”, concluyó.

Sport Boys viene de ganarle 1-0 a Atlético Grau de visita. (Foto: Liga 1)

¿Cuándo juegan Alianza Lima vs. Sport Boys?

Este sábado 8 de agosto desde las 8:00 p.m., Alianza Lima vs. Sport Boys se verán las caras por la fecha 4 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El encuentro, que se disputará en el Estadio Nacional, se jugará dos horas más tarde en países como Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, y siete horas más en España.

¿En qué canales ver Alianza Lima vs. Sport Boys?

L1 MAX (antes conocido como Liga 1 MAX) es el canal que cuenta con los derechos para transmitir el partido entre Alianza Lima vs. Sport Boys. Este canal se podrá ver por cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro tv, Best Cable o WIN TV, así como las opciones digitales vía L1 MAX, DGO, Claro Video o Movistar TV App.

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