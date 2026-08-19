Sport Boys y Sporting Cristal medirán fuerzas dentro de poco por el Torneo Clausura de la Liga 1 2026. En ese sentido, se confirmó dónde se jugará el partido entre ambas escuadras y hubo una gran sorpresa, ya que eligieron un nuevo escenario ante la imposibilidad de usar el Estadio Nacional o incluso el Estadio Alejandro Villanueva, casa de Alianza Lima. De hecho, el estadio elegido fue el Hugo Sotil Yerén de Villa El Salvador.

Por la fecha 7 del Torneo Clausura, los rosados no ejercerán localía en el Estadio Miguel Grau del Callao, sino que lo harán en el Estadio Hugo Sotil Yerén de Villa El Salvador. Cabe recordar que hace poco el club fue local en el Estadio Nacional, frente a Alianza Lima, que suele ser el escenario elegido por los rosados por un tema de taquilla ante los clubes más grandes del fútbol peruano.

Cabe recordar que si bien Alianza Lima tiene como casa el Estadio Alejandro Villanueva, esto es únicamente en la Liga 1 debido a que en la Liga Femenina y en la Liga 3 casi todos sus encuentros son en el Estadio Hugo Sotil, el cual le pertenece a la municipalidad del distrito de Villa El Salvador, pero los blanquiazules obtuvieron su concesión por tres años. Por ello, actualmente el cuadro íntimo es su operador oficial.

Por otro lado, este conocido recinto deportivo anteriormente fue llamado Iván Elías Moreno, y ahí jugaba Deportivo Municipal de local durante sus compromisos de Liga 1 y Liga 3; en la actualidad, disputa sus partidos en Chorrillos. Además, cabe mencionar que tiene una capacidad para albergar hasta 13.000 espectadores en sus tribunas.

Sport Boys viene de enfrentar a Alianza Lima por la fecha 4 del Torneo Clausura en el estadio Nacional. Fotos: Giancarlo Ávila/@photo.gec

Sport Boys vs. Sporting Cristal: fecha y horarios

El próximo domingo 30 de agosto desde las 3:30 p.m., Sport Boys vs. Sporting Cristal se verán las caras por la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El encuentro, que se disputará en el Estadio Monumental, se jugará dos horas más tarde en países como Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, y siete horas más en España.

Sport Boys vs. Sporting Cristal: canales de TV

L1 MAX (antes conocido como Liga 1 MAX) es el canal que cuenta con los derechos para transmitir el partido entre Sport Boys vs. Sporting Cristal. Este canal se podrá ver por cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro tv, Best Cable o WIN TV, así como las opciones digitales vía L1 MAX, DGO, Claro Video o Movistar TV App.

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