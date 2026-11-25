En una temporada en la que el extranjero siempre es exigido para ser fundamental en un equipo, Daniel Porozo se ha abierto el camino en el fútbol peruano por sus buenos rendimientos. El atacante ecuatoriano se consolidó como una de las grandes figuras de Sport Huancayo en la histórica conquista del Torneo Clausura. Tras su destacada actuación frente a Universitario de Deportes, el delantero despertó de inmediato el interés de otros clubes de cara a la próxima temporada. Sin embargo, a pocos días de disputar las semifinales del campeonato nacional, su futuro profesional acaba de quedar definido.

Previo a este desenlace, el atacante de 29 años había generado mucha expectativa al no ocultar la posibilidad de cambiar de aires para la siguiente campaña. En una reciente entrevista reconoció abiertamente que su vínculo contractual culminaba al término de la temporada actual, aunque ya sostenía pláticas formales con la dirigencia del elenco huancaíno.

En dicha conversación, el delantero ecuatoriano se mostró cauto pero abierto a evaluar el mejor camino para su carrera deportiva. “Firmé hasta el final de la temporada, pero estamos en conversaciones con el club. Esperemos que se tome la mejor decisión”, manifestó en Modo Fútbol.

Sport Huancayo se quedó con el Torneo Clausura 2026. (Foto: LFPP)

Uno de los clubes más fuertes con los que se le vinculó rápidamente fue Universitario de Deportes. Desde territorio ecuatoriano surgió información sobre el supuesto interés de la institución merengue por contar con sus servicios para el próximo curso, buscando reforzar su ofensiva con uno de los futbolistas más desequilibrantes del reciente Torneo Clausura nacional.

Sin embargo, al ser consultado directamente sobre estos rumores del mercado de pases y las eventuales propuestas que podría recibir de otros equipos, Porozo prefirió mantener la calma. El atacante dejó en claro que su prioridad absoluta es mantenerse concentrado en el presente deportivo del plantel, sin distraerse con especulaciones externas antes de las semifinales.

Porozo renueva con Sport Huancayo: ¿Por cuánto tiempo se queda?

En las últimas horas se confirmó que el goleador continuará defendiendo la camiseta del ‘Rojo Matador’ durante los próximos años. La directiva huancaína aceleró las gestiones para asegurar su permanencia pensando en el torneo internacional del año 2027.

Pese a todas las versiones que lo acercaban a Ate, el panorama dio un giro definitivo con el anuncio de su renovación contractual. Según informó el programa Lo Bueno, lo Malo y lo Feo, el delantero ecuatoriano ya estampó su firma y aseguró su continuidad en el ‘Rojo Matador’ por un extenso periodo de tres temporadas.

La noticia fue confirmada en exclusiva por el gerente deportivo de la institución huancaína, Romario Oropeza, poniendo fin a cualquier especulación sobre su salida. De esta manera, asegura a su principal carta ofensiva para afrontar los play-offs de la Liga 1 y pelear con ambición en el certamen internacional del próximo año.

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