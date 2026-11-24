Sport Huancayo oficializó el regreso de Marcos Lliuya como su primer refuerzo de cara a la temporada 2027, en la antesala de un duelo decisivo por el título nacional. A través de sus canales oficiales, el club de la región Junín dio la bienvenida a uno de sus mayores referentes históricos con un emotivo mensaje. Con este anuncio, el experimentado mediocampista ofensivo se suma a las recientes renovaciones del arquero Ángel Zamudio y del volante Javier Sanguinetti para ir moldeando el plantel del próximo año.

“¡Regresa uno de los nuestros! Marcos Lliuya vuelve al Rojo Matador para escribir nuevas páginas juntos. El habilidoso enganche, una de las figuras más representativas de nuestra historia, es nuestro primer fichaje para la temporada 2027.¡Bienvenido a casa, Marcos! La historia continúa", indica el mensaje de bienvenida del ‘Rojo Matador’.

La noticia llega mientras el equipo se prepara para afrontar la semifinal de ida de la Liga 1 2026 frente a Universitario de Deportes. El conjunto dirigido por Richard Pellejero llega con el envión anímico de haber goleado 4-1 al cuadro crema en la última jornada del Torneo Clausura y buscará hacer respetar su localía este domingo 29 de noviembre para sacar ventaja en la serie. Aunque Lliuya no podrá disputar esta llave al tratarse de una incorporación para el siguiente curso, su vuelta simboliza un impulso anímico, sobre todo para la hinchada.

Para entender la magnitud de este retorno, es necesario repasar los inicios de Marcos Lliuya. Como muchos talentos del fútbol peruano, el chinchano hizo carrera en la Copa Perú, dando sus primeros pasos en clubes de su tierra natal como Unión La Calera, Defensor Zarumilla, Deportivo Municipal de Santuario y Parada de los Amigos. Ahí fue que llamó la atención de la dirigencia huancaína, que apostó por su fichaje a mediados de la temporada 2015.

Así presentó Sport Huancayo a Marcos Lliuya como su nuevo jugador para la temporada 2027. (Foto: SH)

Su primera etapa en la ‘Incontrastable’ se extendió por casi una década, entre agosto de 2015 y noviembre de 2024, periodo en el que se consolidó como el cerebro futbolístico y emblema de la institución. Durante esos años, Lliuya se convirtió en el futbolista con más partidos disputados en toda la historia de Sport Huancayo, superando los 340 encuentros oficiales. Además de destacar en el torneo local como uno de los máximos asistidores de la primera división, fue pieza fundamental en las campañas internacionales del club, incluyendo recordadas participaciones en la Copa Sudamericana y la Copa Libertadores.

Tras no llegar a un acuerdo económico para renovar su vínculo a finales de 2024, el volante emprendió un reto fuera de Huancayo durante dos temporadas consecutivas en provincias. En 2025 defendió la camiseta de Alianza Universidad de Huánuco y en 2026 militó en UTC. A pesar de que en ambas instituciones sufrió el amargo desenlace del descenso, Lliuya mantuvo su regularidad: disputó más de 30 partidos por año y cerró su paso por el conjunto cajamarquino con un aporte destacado en goles y asistencias.

Ahora, con su retorno confirmado para 2027, Lliuya tendrá la oportunidad de cerrar el círculo en el club donde alcanzó su plenitud deportiva y el cariño incondicional de la hinchada. Mientras el primer equipo concentra todas sus energías en superar a Universitario para clasificar a la gran final, la dirigencia ya aseguró el regreso de su ‘hijo pródigo’ para liderar el mediocampo del ‘Rojo Matador’ el próximo año.

Sport Huancayo y Universitario se mirán en las semifinales de playoffs de la Liga 1 de 2026.

¿Cuándo volverá a jugar Sport Huancayo?

Luego de ganar el Torneo Clausura, Sport Huancayo volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a Universitario, en el compromiso correspondiente a la ida de las semifinales de los play-offs de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para el domingo 29 de noviembre desde las 3:00 p.m. y tendrá lugar en el Estadio IPD de Huancayo.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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