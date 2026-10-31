La reciente caída sufrida frente a Juan Pablo II dejó un sabor amargo en el plantel de Sport Huancayo, pero el grupo sabe que no puede detenerse en lamentos durante este cierre de temporada. Ricardo Salcedo, experimentado volante del cuadro huancaíno, analizó el presente de su escuadra y remarcó que deben pasar la página de inmediato. El mediocampista aseguró que todavía mantienen intactas sus opciones matemáticas de pelear por el Torneo Clausura, siempre y cuando logren corregir los errores cometidos en la última jornada disputada.

El conjunto dirigido desde la ciudad incontrastable tendrá una rápida revancha este lunes cuando reciba a FBC Melgar en condición de local. A falta de tres fechas para culminar el certamen nacional, cada punto en juego resulta determinante para sus aspiraciones.

En diálogo con Radio Ovación, el referente del equipo destacó la urgencia de enfocarse en el siguiente reto. “No hay tiempo para lamentos, ahora en dos o tres días tenemos otro partido importantísimo, así que nada, pensando en hacer las cosas bien y poder ganar para poder seguir en la pelea”, sostuvo.

Juan Pablo acabó con la buena racha de Sport Huancayo (Foto: Liga1)

Respecto al desempeño arbitral en su reciente tropiezo, cuestionó una expulsión no sancionada -tras una jugada temeraria con una plancha de por medio- pero evitó poner dicho error como excusa del resultado final. A pesar de que muchos incluso cuestionaron el primer gol del cuadro ‘Papal’ que fue desde la vía del penal.

“Tampoco quiero decir que perdimos por el árbitro, porque sería lo más fácil y la verdad que no me parece correcto, pero que influyó en el partido, creo que sí”, manifestó el volante sobre las polémicas del encuentro.

Pensando en el choque contra los arequipeños, el capitán advirtió la exigencia del rival de turno. “Es un partido complicado. Todos sabemos lo que es Melgar. Nosotros sí queremos llegar a la última fecha con un chance de campeonato. Y también el acumulado, sabemos que ya no tenemos margen de error”, señaló con total firmeza.

Sport Huancayo se enfrentará a Melgar en la Fecha 15 del Torneo Clausura. (Foto: LFPP)

Asimismo, el futbolista remarcó la obligación que tienen en este tramo final y valoró el trabajo del director técnico. “Tenemos que ganar los tres partidos que nos quedan. Así que el lunes tenemos que salir a ganar. Creo que el profe nos conoce a la mayoría del plantel, nos tuvo el año pasado”, explicó Salcedo.

Finalmente, reconoció que tras el empate entre Cristal y Alianza ahora aguardan un tropiezo rimense. “Ahora dependemos que por ahí Cristal te dé algún empate en estas tres fechas que quedan. Pero bueno, nosotros estamos haciendo nuestro trabajo. No sirve nada pensar si se empata, si se pierde, si no ganamos nuestros partidos”, afirmó cerrando.

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