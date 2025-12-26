La temporada 2025 de la Liga 1 llegó a su fin y en el corazón de la ’Incontrastable’ el panorama parece estar envuelto en una densa neblina de incertidumbre respecto a quién llevará las riendas del equipo el próximo año. Richard Pellejero, el técnico uruguayo de 49 años que logró darle estabilidad a un Sport Huancayo acostumbrado a los cambios vertiginosos de mando, confesó recientemente que su continuidad aún pende de un hilo. A pesar de haber cumplido con la tarea de competir por la parte alta de la tabla, el estratega reveló que las negociaciones con la directiva están estancadas.

En entrevista con el medio uruguayo Carve Deportiva, Pellejero no ocultó la incomodidad que le genera no tener un panorama claro para el 2026. “No sabemos si vamos a continuar en la institución (Sport Huancayo), es un tema que escapa a nosotros”, confesó el DT, quien llegó a la Incontrastable tras dirigir a Uruguay Montevideo.

Pese a la duda sobre su futuro, el balance que realiza el entrenador es sumamente positivo, destacando la regularidad que impuso en un club difícil. “Tomamos un equipo que en los últimos años cambió muchas veces de entrenador y nosotros estuvimos toda la temporada. Culminamos a dos puntos de clasificar a Copa Sudamericana, fue una experiencia muy positiva”, subrayó.

Las estadísticas respaldan sus palabras, pues el ‘Rojo Matador’ bajo su mando disputó 35 partidos oficiales, logrando victorias memorables como las goleadas 5-1 ante Juan Pablo II y Alianza Universidad. No obstante, esa cercanía con el cupo internacional dejó un sabor agridulce en la interna del comando técnico uruguayo.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fueron sus reflexiones sobre la estructura del fútbol peruano y la llamativa ausencia de estrategas locales en la máxima categoría. “Es un caso raro el del fútbol peruano, donde en primera división solamente un equipo es dirigido por un peruano”, indicó Pellejero.

En esa misma línea, el DT analizó las carencias en los procesos formativos que impiden que el talento técnico del jugador peruano termine de explotar. “No existe la apuesta por los juveniles en Perú, el futbolista peruano es muy bueno técnicamente”, puntualizó, rescatando la calidad individual pero lamentando la falta de proyectos a largo plazo.

Durante su gestión, Pellejero empleó a 23 jugadores, logrando potenciar nombres como Javier Sanguinetti y Ricardo Salcedo, este último siendo el que más minutos sumó en la campaña con 2918 minutos. Esa base es la que el uruguayo quisiera seguir puliendo, aunque la falta de una propuesta formal lo obliga a mirar otros horizontes.

Finalmente, el destino de Richard Pellejero se definirá en los próximos días, mientras los rumores sobre posibles reemplazos empiezan a sonar en Huancayo. Para el uruguayo, su paso por el Perú ha sido una lección de resiliencia en una liga que, según sus propias palabras, valora la técnica pero descuida las bases y a sus propios profesionales.

