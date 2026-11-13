Sport Huancayo ya comenzó a proyectar lo que será la próxima temporada y tiene dos nombres que aparecen entre sus prioridades: el técnico Richard Pellejero y el delantero ecuatoriano Daniel Porozo. La intención de la directiva es contar con ambos para el siguiente campeonato, aunque las negociaciones para ampliar sus vínculos recién se llevarán a cabo cuando termine la competencia, según indicó Raúl Rojas, vicepresidente del ‘Rojo Matador’.

“Ambos son primera opción de renovación, al igual que el resto del equipo. En Sport Huancayo tenemos la idea de hacer un trabajo serio a largo plazo, pero ahora no queremos tocar el tema de las renovaciones. Queremos que el equipo esté concentrado para el partido del domingo contra la ‘U’, porque nuestro objetivo es llegar a disputar una semifinal y luego jugar la final con Alianza”, manifestó Rojas en el programa ‘Lo Bueno, lo Malo y lo Feo’.

¿QUÉ DIJO SOBRE LA MOLESTIA DE PELLEJERO?

Otro de los temas abordados por el vicepresidente fue el malestar que Richard Pellejero manifestó recientemente por la comunicación con la dirigencia. El entrenador había dejado en evidencia que no recibía llamadas de los directivos ni tenía contacto directo con el presidente, pese a su labor al mando del equipo.

Frente a esta situación, Rojas explicó que el club maneja una estructura interna en la que Joel Pinto, jefe de equipo, cumple la función de mantener el contacto con el entrenador y comunicar sus pedidos a la dirigencia.

“Tenemos un reglamento de trabajo y un organigrama que tratamos de cumplir cabalmente. Hay un presidente, un directorio y un jefe de equipo, que en este caso es Joel Pinto, quien es la persona encargada de hablar constantemente con el entrenador, conocer sus solicitudes y ver de qué manera podemos apoyarlo. Joel nos traslada ese diálogo a nosotros, al directorio y a la presidencia. Así nos hemos conducido durante muchísimos años”, explicó.

Asimismo, el directivo reconoció que Pellejero podría tener una impresión distinta sobre la manera en que se desarrolla esta comunicación, pero aseguró que su trabajo cuenta con el respaldo de la institución. También recordó que esta es la segunda etapa del entrenador al frente del equipo huancaíno.

“Entiendo al profesor y que pueda creer que no lo escuchamos o que no estamos pendientes, pero no es así. Estamos contentos con su trabajo. Es un gran profesional y valoramos lo que viene haciendo. Por algo lo hemos traído por segunda vez para dirigir a Sport Huancayo. Eso demuestra la confianza que tenemos en él”, sostuvo.

SPORT HUANCAYO Y SU POSICIÓN SOBRE EL ARBITRAJE

Rojas también se pronunció sobre los cuestionamientos al arbitraje que han surgido entre algunos equipos durante las últimas jornadas del campeonato. El vicepresidente de Sport Huancayo señaló que este tema no ocupa la atención de la institución y que la prioridad está puesta en el rendimiento del equipo dentro del campo.

“Los árbitros son seres humanos y no creo que se equivoquen con mala intención. No nos preocupa para nada el tema del arbitraje. Nosotros pensamos en cómo prepararnos para el siguiente partido. No estamos pensando si el árbitro estará a favor o en contra. Nuestra preocupación es hacer un buen trabajo dentro del campo”, afirmó.

Por ahora, el ‘Rojo Matador’ mantiene toda su atención en el cierre del campeonato. Este domingo 22 de noviembre tendrá un compromiso clave frente a Universitario de Deportes, en un encuentro que puede marcar su futuro en la lucha por el título nacional. Mientras tanto, las decisiones sobre la continuidad de Pellejero, Porozo y el resto del plantel quedarán para después de finalizar la temporada.

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