Este domingo, en el duelo ante Sport Boys, Brenner Marlos se reencontró con el gol luego de haber estado más de un mes fuera de las canchas por lesión. Fue un tanto importante, pues marcó el 1-1 para que Sporting Cristal se lleve un punto del Miguel Grau. Sin embargo, este resultado sabe a poco para el cuadro celeste, teniendo en cuenta que jugó gran parte del partido con un futbolista más. Tras el pitazo final, el goleador brasileño resaltó que está contento por su regreso triunfal, pero que tienen que mejorar para no volver a dejar puntos en el camino.

“Como delantero, siempre es importante (marcar un gol). Es mi papel. Claro que estoy feliz por el gol, pero no tanto por este empate”, fueron las primeras palabras del atacante. “Siempre es difícil después de regresar de una lesión, siento un poco de falta de ritmo de juego. Salgo con esa sensación de que hice gol, pero hoy sí o sí teníamos que salir con la victoria, entonces queda esa sensación no tan buena”, añadió.

El exjugador de Botafogo se refirió al encuentro ante la ‘Misilera’, que fue bastante luchado de inicio a fin. “En mi punto de vista, no fue nuestro mejor partido. Tenemos que mejorar para que este tipo de cosas no pasen nuevamente. Si jugamos con uno más, tenemos que ganar sí o sí. Vamos a trabajar para que no nos pase más en la próxima fecha”, apuntó.

Finalmente, se pronunció sobre el cotejo de la próxima semana ante Universitario de Deportes. “Es un clásico, siempre se definen en detalles. Vamos con todo y tenemos que ganar para mantenernos en la punta de la tabla”, concluyó. Cabe destacar que, con el empate ante Boys, el equipo de Tiago Nunes sumó 25 puntos y le saca 2 unidades de diferencia a Alianza Lima y 3 a los cremas (que juegan esta noche ante Municipal).





¿Cuándo es el próximo partido de Sporting Cristal?

Luego del empate ante Sport Boys, Sporting Cristal volverá a jugar la próxima semana cuando reciba a Universitario de Deportes por la fecha 13 del Torneo Clausura 2023. Dicho compromiso está programado para el sábado 16 de septiembre desde las 8:00 p.m., se disputará en el estadio Nacional y será transmitido en exclusiva por la señal de Liga 1 MAX.

La última vez que merengues y celestes se enfrentaron fue por el Apertura 2023, en el duelo disputado la noche del 24 de abril en el Monumental. Aquel día Universitario fue superior y se impuso por 2-0 con las anotaciones de Martín Pérez Guedes y José Rivera, resultado que agudizó la crisis futbolística que por entonces padecía Sporting Cristal.





