Sporting Cristal: chileno Mario Salas fue presentado como nuevo técnico

Ya es oficial. El chileno Mario Salas arribó a Lima este martes por la mañana y, horas más tarde, fue presentado en La Florida como nuevo técnico de Sporting Cristal con miras y al Descentralizado 2018 y la Copa Sudamericana.

El DT habló sobre el armado del equipo versión 2018: "Cada uno de los refuerzos que han llegado han sido de mutuo acuerdo con la dirigencia. Tienen el visto bueno del comando técnico", dijo en conferencia de prensa.



Agregó que esperan la incorporación de un defensa central como último refuerzo de Sporting Cristal. "Es un puesto muy importante y tenemos algunos nombres, pero lo vamos a ir resolviendo con al dirigencia. Sería el último refuerzo, pero la verdad nunca se sabe".

Estilo de juego

Mario Salas prefirió no dar pistas sobre la forma de juego que implementará en Sporting Cristal: "Más allá de ponerme a explicar nuestro estilo de juego, me gustaría mostrarlo en la cancha. Me gusta hablar de fútbol, pero también trabajar mucho. Queremos que el equipo sea protagonista".

Sin embargo, aseguró: "Hemos visto videos del equipo cuando estaba Pablo Zegarra. Nos gusta y creemos que encajamos como comando tecnico. En nuestra idea y propuestas".

El comando técnico de Mario Salas en Sporting Cristal estará conformado por Fernando Gutiérrez (primer asistente), Osvaldo Alegría (preparador físico) y Javier Rodríguez (preparador de arqueros).

