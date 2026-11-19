La planificación de Sporting Cristal para la temporada 2027 ya empieza a tomar forma y uno de los nombres que aparece en la lista de posibles renovaciones es el de Christofer Gonzales. El volante nacional no tuvo el año que esperaba debido a los problemas físicos que lo alejaron de las canchas durante varios meses. Sin embargo, su futuro en el cuadro rimense podría dar un giro, pues se conoció que ya existen conversaciones para ampliar su vínculo contractual.

La información fue revelada en Modo Fútbol, donde se señaló que el popular ‘Canchita’ viene conversando con la institución bajopontina para evaluar una posible renovación. El mediocampista termina contrato a finales del 2026, por lo que ambas partes deberán definir su situación de cara a la siguiente campaña.

No obstante, su continuidad tendría una condición importante: la permanencia de Roberto Mosquera como entrenador de Sporting Cristal. Según lo informado, el estratega nacional considera que Gonzales es un futbolista que encaja en su propuesta de juego, principalmente por su buen manejo de balón y capacidad para generar fútbol en el mediocampo.

“Si se queda Mosquera, definitivamente el DT va a querer jugadores en el campo con buen pie y ya hay uno que está en charlas con el club para poder renovar. Ese es Christofer Gonzales”, fue la información compartida en el espacio deportivo. De esta manera, el futuro del volante también estará relacionado con la decisión que tome la institución sobre su comando técnico.

La temporada de ‘Canchita’ estuvo lejos de ser la esperada. El volante apenas pudo disputar seis encuentros oficiales con Sporting Cristal durante el 2026, una cifra bastante baja para un futbolista que llegó con la expectativa de convertirse en una pieza importante del equipo. Su última aparición fue el 7 de marzo frente a Alianza Atlético, por la sexta jornada del Torneo Apertura.

Los problemas físicos terminaron condicionando su participación en el campeonato. Gonzales tuvo que someterse a una intervención quirúrgica en la rodilla debido a una lesión ligamentaria, situación que lo obligó a permanecer alejado de los terrenos de juego durante gran parte de la temporada. Por ello, su principal objetivo ha sido completar satisfactoriamente su recuperación.

¿Cuándo volverá a jugar Sporting Cristal?

Luego de vencer por 2-0 a Alianza Atlético y ganar la Copa de la Liga, Sporting Cristal volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a Cienciano, en el compromiso correspondiente a la fecha 17 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para el domingo 22 de noviembre a las 3:30 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Alberto Gallardo.}

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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