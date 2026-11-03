Sporting Cristal no se despega del primer lugar del Torneo Clausura y sueña con llegar a los playoffs de la Liga 1. Esto, luego de golear 5-0 a FC Cajamarca en el estadio Alberto Gallardo. Con este resultado, aguarda a lo que haga Universitario ante Sport Boys el próximo miércoles en el Monumental, en un duelo pendiente del campeonato.

Tras varios partidos, los celestes lograron cerrar el partido con el arco en cero y eso fue gracias al trabajo del golero Diego Enríquez quien al finalizar las acciones compartió su sensaciones del partido y sus expectativas a falta de solo dos jornadas para que acabe el torneo.

“Un resultado importantísimo, era muy importante hoy ganar. FC Cajamarca es un equipo muy complicado... el primer tiempo nos puso en complicaciones, pero se dio el triunfo y es lo más importante. Era importante ganar para ratificar el triunfo contra Alianza Lima. El equipo al principio estuvo un poco cansado, pero con el pasar de los minutos nos acomodamos”, dijo en declaraciones a la prensa.

“Primero nos vamos a enfocar en nosotros... de todas maneras tenemos que mirar también la tabla. La ‘U’ tiene partidos complicados, así que nosotros trabajaremos para dar pelea hasta el final”, añadió Enríquez.

Diego Enríquez se ha consilidado como el dueño del arco celeste. (Foto: Sporting Cristal)

Por otro lado, el golero celeste fue consultado sobre lo ocurrido entre su compañero Hernán Barcos y el entrenador de Alianza Lima, Pablo Guede, al finalizar el partido del jueves pasado en el recinto bajopontino.

“Lamentable, porque el partido ya había acabado. Si bien habíamos ganado en el último minuto, ya no había pelea ni nada. Después se dio, pero es parte del fútbol también. Uno termina con la adrenalina alta, así que se entiende. Sí (sorprendió la reacción del DT), pero ya queda en ellos corregir eso. Nosotros no nos metemos en lo que pase en el equipo rival”, dijo.

En esa línea, se tomó uno minutos para defender a su delantero y remarcar que no debería ser suspendido por la Comisión Disciplinaria de la FPF, pues en ningún momento reaccionó durante el altercado con el entrenador argentino de Alianza Lima.

“Hernán es bastante reconocido por el hincha de Cristal, es un gran nueve, al igual que Michael Hoyos, así que estamos muy contentos de tenerlos. (¿Sanción?) Hernán no, porque él no hizo nada; en los videos se ve que él retrocede, pero eso ya queda en manos de los encargados”, finalizó.

El próximo sábado 7 de noviembre, Sporting Cristal visitará Tarma y se medirá ante ADT que pelea por mantenerse en la Liga 1. Solo hace algunas semanas atrás se enfrentaron en la mencionada ciudad por la semifinal de la Copa Caliente y fue triunfo celeste con anotación de Gabriel Santana.

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