Después de un importante triunfo de Sporting Cristal en el Torneo Clausura, Diego Enríquez decidió pronunciarse públicamente tras superar una semana sumamente tensa en el entorno institucional del club. Luego de conseguir una contundente victoria el último fin de semana, el portero bajopontino analizó el actual rendimiento colectivo y descartó rotundamente que los repudiables actos de violencia recientes hayan impulsado esta mejora deportiva. Además, el joven futbolista detalló sus próximos grandes retos en el campeonato peruano y confesó su máximo deseo de ser considerado pronto en la convocatoria de Mano Menezes.

El equipo ‘celeste’ logró reponerse anímicamente de las fuertes presiones extradeportivas vividas recientemente. Frente a Los Chankas, el plantel ‘cervecero’ demostró rebeldía y muchísimo fútbol para asegurar tres puntos vitales en el Torneo Clausura. Ahora, el objetivo principal del guardameta y sus compañeros es afianzar esa solidez y trasladar esa intensidad en sus duelos de visita.

Para dejar las cosas claras, el cerrojo bajopontino restó total mérito al accionar vandálico de algunos aficionados sobre el despertar del equipo. “Lo que pasó en la semana no nos hizo ser mejores el domingo. El equipo se debía un partido así, la actitud fue buena y la paciencia nos permitió hacer un gran encuentro”, enfatizó.

Sporting Cristal vs. Los Chankas. (Foto: Sporting Cristal)

A pesar del abultado marcador a favor, el arquero reconoció que todavía tienen aspectos por corregir para brindarle mayor seguridad a la última línea. “Ha habido partidos en los que no hemos podido dejar el arco en cero, un poco contradictorio porque tenemos buenos centrales y en un gran nivel. Las desatenciones nos han jugado malas pasadas”, reflexionó.

Pensando en no ceder más terreno en la tabla acumulada, el futbolista remarcó la enorme obligación que tienen de imponer condiciones en su siguiente salida. “Tenemos un gran reto que es ir a Moquegua, estamos mentalizados en sumar de visita e ir escalando en la tabla. Hay que replicarlo de visita”, apuntó.

El calendario apremia y el plantel cervecero sabe perfectamente que el margen de error es nulo antes de la próxima paralización del certamen. “Estos dos partidos, antes de la para por selección, son muy claves. Ganar en Moquegua nos va a permitir llenarnos de confianza y el objetivo es meternos a un torneo internacional”, detalló Enríquez.

Diego Enríquez ha sido convocado en los últimos procesos de la 'Bicolor'. (Foto: FPF)

Quiere volver a la Selección Peruana

Por otro lado, el golero aprovechó la oportunidad para referirse a la influencia que viene ejerciendo el estratega de la Selección Peruana sobre el balompié local. “El juego que el profesor Menezes quiere con el equipo se está asimilando poco a poco, va a dar resultados más adelante. Es un gran DT que va a ayudar al jugador peruano”, indicó.

Para cerrar su intervención, el destacado jugador reveló sus máximas ambiciones personales a nivel profesional pensando en dar el gran salto. “Mi anhelo es jugar en el extranjero y así poder también tener más chances de estar en la selección. Vestir la ‘bicolor’ siempre es una meta para mí”, sentenció el portero rimense.

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