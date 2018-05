Emanuel Herrera no quiso salir del terreno de juego y no dudó en reclamarle a Mario Salas, mientras caminaba hacia la banca de suplentes. Por supuesto, el técnico de Sporting Cristal no dio respuesta y lo manejó con tranquilidad, cuando su equipo ganaba cómodamente a Unión Comercio.

A los 42 minutos del segundo tiempo, Mario Salas dispuso que Emanuel Herrera salga del terreno de juego para que ingrese Christopher Olivares. Ante eso, el argentino no se negó. Pero salió con bronca del terreno de juego.

Emanuel Herrera no anotó ante Unión Comercio. El palo le negó la oportunidad a los 8 minutos del primer tiempo. El delantero intentó, pero no pudo ampliar su buena racha.

Emanuel Herrera , que viene de marcar ante Sport Boys, lleva 18 tantos en la temporada y es el máximo goleador del Torneo Descentralizado. El argentino es considerado titular indiscutible por Mario Salas.

