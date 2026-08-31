El complicado momento que atraviesa Sporting Cristal no solo ha generado críticas por los resultados deportivos, sino también por el manejo institucional de la institución. Tras la derrota por 1-0 ante Sport Boys en el Torneo Clausura 2026, las cuestionamientos contra Innova Sports volvieron a tomar fuerza.

En ese contexto, Felipe Cantuarias, expresidente del cuadro celeste, se pronunció sobre la situación del club y lanzó duras críticas contra la actual administración. Durante una entrevista con Full Deporte, el exdirigente aseguró que dos dirigentes históricos intentaron adquirir Sporting Cristal mediante una propuesta formal, pero esta fue rechazada por Innova.

De acuerdo con Cantuarias, la propuesta habría sido presentada por dos dirigentes históricos de Sporting Cristal con el objetivo de asumir el control de la institución. Sin embargo, Innova Sports, empresa propietaria del club desde 2019, decidió no aceptar la oferta.

“Hace muy pocas semanas, dos dirigentes históricos de Sporting Cristal volvieron a poner una oferta a Innova para comprar el club y fue rechazada oficialmente. Ya hace dos meses o tres. Increíble”, señaló el exdirigente.

Cantuarias consideró que, ante la actual crisis, Innova debería evaluar la posibilidad de recurrir a personas vinculadas históricamente con Sporting Cristal para intentar recuperar el rumbo institucional.

“Si Innova no quiere vender, Innova tiene que entender que hoy no está en la capacidad para gestionar al club y necesitan recurrir a dirigentes históricos”, sostuvo.

El expresidente celeste también responsabilizó directamente a la actual administración por el complicado presente de Sporting Cristal. Para Cantuarias, la crisis deportiva es consecuencia de un problema institucional que se ha acumulado durante los últimos años.

“Yo he dicho muchas veces que la crisis deportiva de Sporting Cristal es el resultado del desastre institucional. Es imposible tener resultados deportivos cuando hay una crisis en el interior de la organización”, afirmó.

Asimismo, cuestionó la pérdida de protagonismo que, según su perspectiva, ha tenido Sporting Cristal dentro del fútbol peruano. “Hoy el Sporting Cristal no existe, a nivel de inteligencia, en el sistema de fútbol peruano. Sporting Cristal era el club más influyente y más importante. Hoy no existe”, manifestó.

Cantuarias también apuntó contra Joel Raffo y otros integrantes de la administración de Innova Sports. El exdirigente consideró que el problema no puede atribuirse únicamente al comando técnico o a los jugadores, pues existe una crisis estructural dentro de la institución.

En esa línea, salió en defensa de Roberto Mosquera y aseguró que el actual entrenador recibió una situación complicada. “Algunos han querido enfilar todas sus baterías contra Julio César Uribe y contra Roberto Mosquera. Yo creo que Roberto Mosquera ha recibido una papa caliente”, explicó.

Finalmente, Cantuarias pidió que los dirigentes históricos de Sporting Cristal puedan colaborar para recuperar la identidad y el liderazgo que, según él, la institución perdió. “Todos los dirigentes históricos tenemos una obligación con el club, con los hinchas, no con la gente de Innova. Estamos para poner el hombro en un momento tan difícil”, sentenció.

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