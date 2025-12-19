Guillermo Farré ha vuelto a encontrar la paz en su país tras una etapa convulsa en el Perú. El entrenador, que dirigió a Sporting Cristal entre las temporadas 2024 y 2025, logró recientemente la hazaña de salvar del descenso a Aldosivi, un club que parecía condenado a perder la categoría. Desde esa tranquilidad que le otorga el deber cumplido en Mar del Plata, el estratega charló largo y tendido con la prensa extranjera para hacer una catarsis sobre su paso por La Florida, dejando frases que retumbarán por mucho tiempo.

Lejos de asumir toda la responsabilidad por los resultados que precipitaron su salida, el técnico apuntó directamente hacia lo que él denomina el “entorno” del club. Farré aseguró que existe una “cierta malicia” rodeando a la institución bajopontina que termina afectando el trabajo diario. Sin embargo, tuvo el cuidado de separar a la hinchada de este grupo, afirmando que los aficionados “son los más fieles y los más sinceros”.

Su descargo principal se centró en el trato recibido por la prensa deportiva, a la que acusó de desestabilizar la estructura del club con falsedades sistemáticas. “Ha habido muchas mentiras a lo largo de todo el proceso mío y yo lo tomo del lado personal. A mí me han basureado y me han menospreciado a lo largo de todo mi proceso”, confesó en entrevista con BolaVip.

Guillermo Farré se despidió de Sporting Cristal por malos resultados. (Foto: Liga 1)

El técnico recordó con molestia cómo se cuestionó su renovación basándose en datos erróneos, citando como ejemplo cuando dijeron que había salido quinto en el torneo, cuando en realidad había obtenido el subcampeonato. Farré también se defendió enérgicamente de aquellos que insinuaron que la camiseta celeste le quedó grande o que no estaba preparado para soportar la presión de un equipo histórico en Perú.

Recordó su pasado como referente en Belgrano de Córdoba, donde jugaba ante 40,000 personas, para desestimar las críticas sobre su jerarquía. Para él, esos comentarios previos a su llegada no fueron más que una falta de respeto a su trayectoria y a su calidad como persona.

Sin embargo, el punto más polémico de la entrevista llegó al comparar las realidades de ambas ligas. El DT no tuvo reparos en asegurar que su actual equipo, Aldosivi, que peleó los últimos puestos en Argentina para no descender, sería un candidato firme al título en Perú. “Yo con este equipo voy al fútbol peruano y compito con posibilidades de salir campeón”, lanzó sin anestesia.

Guillermo Farré llegó a Sporting Cristal luego de dirigir a Belgrano de Argentina.

Para sustentar su controvertida teoría, explicó que la liga argentina mantiene una intensidad alta desde el primero hasta el último de la tabla, algo que no sucede en la Liga 1. Según su visión, en Perú solo tres o cuatro equipos de mayor envergadura marcan la diferencia, mientras que el resto “están para acompañar”.

Pese a las críticas al medio local, Farré rescató al futbolista peruano, aunque con un matiz importante sobre su mentalidad y agresividad. Confesó que le gustaría dirigir a sus ex pupilos en un contexto como el argentino para que entiendan realmente sus exigencias. “Si logran jugar el fútbol como se juega en Argentina, son campeones de punta a punta”, aseguró.

Cabe recordar que el ciclo de Farré en el Rímac finalizó en abril de 2025 tras un inicio de temporada complicado, donde registró un rendimiento aproximado del 56%. Las eliminaciones tempraneras y la fragilidad del equipo en partidos decisivos terminaron por sacarlo del cargo, dejando una herida abierta que, a juzgar por sus declaraciones, aún no ha cicatrizado del todo pese a su presente salvador en el fútbol argentino.

TE PUEDE INTERESAR