Sporting Cristal atraviesa uno de los momentos más complicados de los últimos años. El cuadro celeste se ubica en la posición 13 del Torneo Apertura con 16 puntos, a solo tres unidades del último lugar de la tabla, situación que ha encendido las alarmas en La Florida. En ese contexto, Gustavo Zevallos no ocultó su preocupación por el presente del club. Tras la derrota sufrida ante FC Cajamarca, el director deportivo rimense reconoció que el equipo atraviesa un escenario delicado, no solo en el plano deportivo dentro de la Liga 1.

“Sí, nadie esperaba un resultado así. Es un momento definitivamente delicado y tenemos que enfrentarlo con mucha autocrítica”, señaló Zevallos tras la caída del conjunto bajopontino en el Torneo Apertura 2026.

El dirigente también dejó en claro que lo mostrado recientemente no representa la verdadera identidad de Sporting Cristal y aseguró que dentro del club existe incomodidad por la posición que ocupa el equipo en la tabla.

“No es lo que representa lo sucedido ayer en Cajamarca, no es lo que representa para nada Sporting Cristal. Solo queda mirarlo con mucha autocrítica y ver la forma de solucionarlo cuanto antes”, agregó.

Actualmente, el cuadro celeste se encuentra comprometido en la parte baja del campeonato, situación que ha generado preocupación entre los hinchas, quienes exigen respuestas inmediatas y refuerzos para revertir el mal momento futbolístico.

Precisamente sobre posibles incorporaciones, Zevallos confirmó que la institución ya trabaja pensando en el próximo mercado de pases, aunque evitó adelantar nombres concretos para el segundo semestre.

“No estoy en condiciones de afirmar algo como eso. Seguramente falta muy poco para la apertura del libro de pases y todos estamos evaluando posibilidades”, comentó el director deportivo.

Asimismo, el dirigente rimense consideró que disputar simultáneamente la Liga 1 y la Copa Libertadores terminó afectando el rendimiento del plantel durante esta primera parte de la temporada.

“Lamentablemente tengo que decirlo, jugar los dos torneos no ha sido fácil para la institución, pero lo estamos afrontando como corresponde”, sostuvo.

Finalmente, Zevallos remarcó que Sporting Cristal tiene la obligación de reaccionar cuanto antes y competir al máximo nivel tanto en el campeonato local como en el certamen internacional.

“Tenemos que estar a la altura de lo que es la institución y sobre todo de las dos competiciones que estamos disputando”, concluyó el directivo celeste sobre el difícil presente del club rimense.

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