Aunque se fue de Sporting Cristal a mediados de julio, Ignácio Da Silva no olvida el cariño y respeto por la institución rimense. Su vida y su carrera están enfocadas ahora en Fluminense, club al que llegó a mitad de año luego de que desembolsaran cerca de dos millones de dólares por su transferencia, pero eso no quita que cuando tenga tiempo esté al pendiente del calendario rimense. Por ello, el defensa brasileño no dudó en reaccionar luego de la gran victoria de los celestes en una dura plaza como Huancayo.

El elenco de Guillermo Farré venció 2-1 a Sport Huancayo de visita con goles de Jostin Alarcón e Irven Ávila y sumó tres valiosos puntos de cara a seguir luchando por los primeros lugares del Clausura, y pensando en la tabla acumulada. Y a través de sus redes sociales, Ignácio le mostró su respaldo al grupo con un emoji de aplauzos por haber sacado adelante un duro encuentro.

La publicación de Ignacio tras la victoria de Sporting Cristal en Huancayo. (Instagram)

Si bien Ignácio sigue luchando por ganarse un lugar en el equipo titular de Fluminense, que este domingo visitará a Juventude por la fecha 26 del Brasileirao, esto no fue impedimento para que viera el partido de Cristal. En los instantes finales, el exzaguero rimense grabó su historia para su Instagram con el emoji mencionado tras confirmarse la victoria en Huancayo.

Como se recuerda, Ignacio llegó a Sporting Cristal en la temporada 2023 y rápidamente se ganó el cariño de la hinchada, a base de entrega, grandes partidos, su fortaleza defensiva y su gran juego aéreo. El brasileño fue pilar en esa temporada y hasta donde estuvo en esta campaña, hasta su venta al ‘Flu’. Se fue del Rímac con 62 partidos encima y 10 goles.

En la actualidad, en Fluminense, el central de 27 años compite por un puesto en la zaga defensiva con figuras como Thiago Silva. Lleva solo dos partidos con su nuevo club, luego de que sufrierar una lesión meniscal, la cual lo margina de momento de la convocatoria. Su último encuentro fue el 17 de agosto en el empate sin goles ante Corinthians.

Lo que se le viene a Sporting Cristal

El próximo partido de Sporting Cristal será ante Deportivo Garcilaso en el estadio Alberto Gallardo, por la fecha 11 del Torneo Clausura 2024. El compromiso está programado para jugarse el martes 17 de septiembre desde la 1:00 de la tarde (hora peruana) y será transmitido por la señal de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), canal disponible en la parrilla de DIRECTV, Claro TV y Best Cable.

El equipo rimense está peleando por el Clausura y también está entre las primeras posiciones de la tabla acumulada. En caso de no ganar el segundo certamen, el objetivo es clasificar a los play offs por el título nacional a través del acumulado. En lo que resta del Clausura, los dirigidos por Guillermo Farré tendrán que enfrentar a Cusco FC, César Vallejo, Alianza Atlético, Universitario, Unión Comercio y Comerciantes Unidos.





