Con una sonrisa de oreja a oreja se fueron los hinchas del estadio Alberto Gallardo, por la tranquilidad que les dejó el resultado de la Tarde Celeste, donde Sporting Cristal se enfrentó a la Universidad Católica de Ecuador y logró superar con una ventaja aplastante de 3-1 que por momentos incluso pudo ser más. Esto, ha dejado contentos a los aficionados, pero sobretodo a uno de los máximos exponentes de los últimos años, Irven Ávila que fue el primero en marcar para los ‘celestes’ y que amplía también su cuota en los libros de historia.

Después de un 2025 en el que no lograron marcar una diferencia en el torneo peruano, el conjunto ‘cervecero’ buscó armar un equipo fuerte desde la pre-temporada pero respetando el proceso de Paulo Autuori que, poco a poco, logró repotenciar a las armas que tenían.

Es en ese sentido que, varios nombres fueron desplazados para ya no formar parte del equipo, pero uno de los que si permanece hasta el momento es Irven Ávila, que es uno de los máximos goleadores de la historia de Sporting Cristal y por supuesto voz autorizada para hablar de lo que han sido los trabajos de la pretemporada.

Sporting Cristal venció 3-1 a la U. Católica de Ecuador en la Tarde Celeste. (Fotos: Jesús Saucedo /@photo.gec)

“A lo mejor creo que hicimos las cosas que se habían trabajado durante la semana, algunas no salieron bien, seguramente va a haber cosas por corregir, pero estamos tranquilos con lo mostrado hoy. Creo que tenemos una idea de juego ya bien marcada, desde que llegó el profe trató de instalar eso. Hoy se ve de mejor manera lo trabajado”, indicó a L1 Max.

A pesar de no haber sido un partido oficial, el delantero no quiere escatimar en los goles que realiza, pues sabe que todo puede contabilizar en el récord histórico: “Ya hablé con la gente encargada del club, esto suma, a Jorge le han contado campeonatos de barrio, entonces a mí también me tienen que contar esto”, agregó entre risas.

Claro está que siempre va a tener como meta igualar al máximo goleador de los ‘celestes’ que incluso es el ídolo máximo del club también, Alberto Gallardo. Aunque muchos no lo crea, el ‘cholito’ se encuentra mucho más cerca de la meta y este año podría romper el récord, siempre que pueda sumar minutos.

“Estoy feliz de haber renovado un año más con el club, saben que Cristal es mi casa, estoy contento, estoy cómodo acá, pero la comodidad no pasa por no querer conseguir cosas. Estoy cómodo, pero a la vez también con hambre de seguir consiguiendo cosas importantes con el club”, señaló.

