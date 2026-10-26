Alianza Lima cosechó un sufrido triunfo por 1-0 sobre el CD Moquegua, volviendo a la capital con tres puntos claves en la pelea por el Torneo Clausura, a pocos días de un encuentro crucial frente a Sporting Cristal. Sin embargo, la victoria íntima no estuvo exenta de polémica, pues las cámaras de la transmisión no mostraron una toma clara que demuestre que el balón cruzó la línea de meta tras el cabezazo de Alan Cantero y la posterior reacción de Carlos Grados.

Los reclamos de los futbolistas del conjunto local evidenciaron su indignación por sentir que se estaba convalidando un gol que no fue, pues alegaban que el esférico no había cruzado del todo la línea de gol. No obstante, el árbitro Edwin Ordóñez no cambió su postura y se mantuvo firme en su decisión, apoyándose, además, en los diálogos contantes con sus asistentes del VAR.

José Soto, director técnico del CD Moquegua, habló en conferencia de prensa y, si bien aseguró que el trámite del partido estuvo muy reñido, dejó en claro que desde la interna de su equipo se fueron pensando en que no hay una sola toma que confirme al 100% que el balón cruzó la línea del arco. Así pues, el DT sostuvo que pudieron haberse llevado algo más de este enfrentamiento.

“El partido estaba parejo, el empate estaba cantado, pero perdemos en un descuido nuestro y una jugada polémica. No hay ninguna imagen clara que entra la pelota, nos vamos con una sensación de poder conseguir algo, pero así es el fútbol”, argumentó el entrenador.

Alianza Lima venció por 1-0 al CD Moquegua con gol de Alan Cantero. (Foto: ITEA Sports)

Horas más tarde, a través de las redes sociales de Alianza Lima, se puso observar un video grabado desde detrás del arco y en donde se puede apreciar que, pese al intento de Carlos Grados de evitar el gol, la pelota sí llegó a cruzar la línea en su totalidad. No es una toma oficial de la transmisión ni del VAR, sino una grabada por el área de comunicación del conjunto blanquiazul.

Con este triunfo en condición de visitante, Alianza Lima sumó 25 puntos y se mantiene sexto en la tabla de posiciones del Torneo Clausura, a solo tres del líder Universitario de Deportes. Con un campeonato tan apretado, todo puede pasar en las cuatro fechas que restan por jugarse. En ese sentido, los de Pablo Guede están obligados a vencer a Sporting Cristal el próximo jueves en el Estadio Alberto Gallardo.

Alianza Lima sigue en la pelea por el Torneo Clausura. (Foto: ITEA Sports)

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de vencer por 1-0 al CD Moquegua, Alianza Lima volverá a tener actividad esta semana cuando visite a Sporting Cristal, en el compromiso correspondiente a la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para el jueves 29 de octubre desde las 3:30 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Alberto Gallardo.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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