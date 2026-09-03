Sporting Cristal brindó rápidamente un comunicado oficial en sus redes sociales condenando la agresión verbal y física que sufrió Julio César Uribe, leyenda del club y actual Director General de Fútbol, por parte de presuntos hinchas del club, quienes esperaron al ‘Diamante’ a la salida del estadio Alberto Gallardo. De hecho, esperaron que se acerque a su auto y ahí intervinieron al exfutbolista para luego agredirlo.

De arranque, el club condenó la agresión que sufrió su ídolo. “El Club Sporting Cristal condena enérgicamente la agresión sufrida hoy por nuestro Director General de Fútbol, Julio César Uribe, luego del entrenamiento del plantel profesional”, fue el primer párrafo del comunicado.

Acto seguido, reveló que algunos de los involucrados ya fueron identificados y fueron denunciados ante el Ministerio Público. “Asimismo, el Club viene realizando las acciones necesarias para identificar a los demás responsables y determinar las responsabilidades correspondientes. La crítica y la discrepancia son legítimas y forman parte del fútbol. El agravio, la intimidación y la violencia no lo son”, dice otra parte del comunicado.

Para Sporting Cristal, el ‘Diamante’ ocupa un lugar privilegiado dentro del club y también del fútbol peruano. Por eso, rechazaron desde un principio que los hinchas pongan por encima los resultados y el momento actual a lo que significa la figura de su directivo, quien volvió en diciembre del 2024 al club para asumir como vocero y luego fue ascendido a Director General de Fútbol.

Julio César Uribe es director de fútbol de Sporting Cristal. (Foto: Sporting Cristal)

“Julio César Uribe no es solo nuestro Director General de Fútbol. Es uno de los máximos ídolos de Sporting Cristal y una figura histórica del fútbol peruano. Más allá de su extraordinaria trayectoria deportiva, quienes lo conocen reconocen en él a una persona de valores firmes, gran fortaleza y enorme calidad humana”, prosigue el comunicado, quien se llenó de inmediato de comentarios y reacciones.

Por último, el club manifestó su total respaldo y rechazó cualquier acto de violencia hacia algún integrante del plantel, como ocurrió hace un tiempo con Miguel Araujo, defensa celeste. “Sporting Cristal expresa su absoluto respaldo a Julio César y mantendrá una posición firme e innegociable frente a cualquier acto de violencia contra alguna de las personas que conforman nuestra institución”, dice la parte final del comunicado. De momento, el ‘Diamante’ no se ha pronunciado al respecto.

Quien si se pronunció luego de mucho tiempo fue Carlos Gonzales, miembro del Directorio, quien relató los hechos. “Yo presencié el entrenamiento con Julio César (Uribe) y el staff. Se informó que algunos hinchas estaban afuera del estadio. Para evitar la confrontación, esperamos una hora hasta que llegue la policía, luego salimos en caravana y vimos que estaban reclamando. Uribe no podía avanzar, y bajó de su auto para hablar con los hinchas y en ese momento uno de ellos le metió un puñete”, agregó ‘Chalaquita’.

“No vamos a permitir estos actos de violencia, son totalmente rechazables. La persona que agredió a Julio César fue retenida por la policía. Las acciones de seguridad van a incrementar en el Alberto Gallardo de cara al partido del domingo, tenemos que proteger a nuestra delegación. No pienso generalizar, es un grupo pequeño de gente desadaptada, son delincuentes”, culminó el directivo.

Carlos Gonzales rompió su silencio sobre la agresión que sufrió Julio César Uribe. (Foto: GEC)

¿Cuándo volverá a jugar Sporting Cristal?

Luego de caer por 1-0 ante Sport Boys, Sporting Cristal volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a Los Chankas, en el compromiso correspondiente a la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para el domingo 6 de setiembre desde las 11:00 a.m. y tendrá lugar en el Estadio Alberto Gallardo.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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