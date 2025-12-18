La planificación para la temporada 2026 ha dado su primer golpe sobre la mesa en La Florida. En medio de la reestructuración que vive el club tras el cierre de la última campaña, el Director General de Fútbol de Sporting Cristal tomó la palabra en conferencia de prensa para acabar con los rumores y oficializar el inicio del nuevo proyecto deportivo. El directivo confirmó que el volante brasileño Gabriel Santana es el flamante refuerzo del cuadro ‘rimense’. Además de dar la bienvenida al nuevo fichaje, la cita sirvió para realizar un balance de lo que dejó el 2025 y adelantar la hoja de ruta sobre las próximas zonas a reforzar y cuántos cupos de extranjeros se utilizarán en este mercado.
“Algunos jugadores han terminado su vínculo laboral y la institución ha decidido buscar mejores respuestas por un tema de perfil y productividad. Que es lo que nosotros entendiendo en el análisis, tenemos que incorporar a jugadores que nos ayuden a encontrar respuestas que en el año que ya terminó, no hemos encontrado”
“Estamos convencidos que el próximo año será como realmente lo queremos. Todos quieren ser campeones y eso se respeta, Cristal también quiere ser competitivo por eso buscamos mejores respuestas. No es fácil corregir lo que no se eligió bien”
Noticia en desarrollo...
