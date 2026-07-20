Después de un inicio con el pie derecho, Sporting Cristal sigue afinando los últimos detalles de su renovada plantilla para afrontar el Torneo Clausura de la Liga 1 2026, con el firme objetivo de alcanzar el ansiado campeonato nacional a fin de año. Tras el debut liguero, la directiva bajopontina viene trabajando arduamente en la configuración del equipo. En este intenso escenario de mercado, el director general de la institución, Julio César Uribe, rompió el silencio para aclarar el panorama deportivo sobre las recientes salidas y los posibles refuerzos.

Durante una reciente entrevista con RPP, el directivo rimense abordó frontalmente las múltiples dudas de los aficionados respecto al armado del plantel. El dirigente confirmó que la prioridad es conquistar el torneo y detalló las razones estratégicas y personales detrás de las sorpresivas decisiones gerenciales.

Respecto a la repentina partida del mediocampista Gustavo Cazonatti, el director general priorizó el bienestar humano. “Ante un tema familiar que no tenemos por qué ponerlo, se le apoya en esa parte afectiva que es fundamental para nosotros”, explicó sobre la rescisión del volante brasileño.

Sobre la salida del atacante Felipe Vizeu, aclaró que respondió netamente a un “requerimiento del técnico”, pues también “hubo temas de productividad que hemos analizado bastante bien y queríamos encontrar la respuesta que no obtuvimos en el torneo Apertura. Este es un clausura que confiamos va a ser completamente diferente”.

Felipe VIzeu recibe las gracias de parte del club cervecero (Foto: @SCristal)

Otro tema que quedó en el aire para mucho hinchas, es el rol que toma Gustavo Zevallos en la institución, del que ya no se ha vuelto escuchar desde que terminó el Torneo Apertura. Frente a esto, el ‘Diamante’ quizá no dio mucha explicación, pero no evadió la respuesta.

“Un tema que ya se determinó en su momento y no creo que tenga que volver a mencionarlo. Eso ya ha quedado atrás. Hemos agradecido, como corresponde, la labor de Gustavo en su momento y hoy estamos en otra etapa tratando de lograr mejor respuestas que no pudimos obtener en el pasado”, respondió escuetamente.

El panorama de Cristian Benavente también quedó sentenciado por el comando técnico actual. “No está contemplado. Se están trabajando algunas posibilidades... para que sea protagonista”, reveló. Además, confirmó que Anderson Villacorta llegó como una sólida “alternativa en el bloque posterior”.

En marcado contraste, el director general se deshizo en elogios hacia la flamante incorporación de Hernán Barcos en el ataque. “Va a corroborar su carrera exitosa y su calidad de persona... Estamos muy contentos con lo que él empieza a dar”, resaltó entusiasta.

Cartagena y Aquino se presentaron como opciones para reforzar el mediocampo de Cristal. (Foto: Composición)

¿Hubo contacto con Wilder Cartagena y Pedro Aquino?

Ante la urgente vacante dejada en el mediocampo, descartó tajantemente la inminente llegada de Pedro Aquino o Wilder Cartagena. “No, porque estamos conversando, tenemos algunas opciones y empezamos a intercambiar ideas”, indicó el directivo para frenar de golpe las grandes especulaciones del mercado de pases.

Para finalizar, Uribe dejó en claro que la gran solución táctica podría estar en las propias canteras del club bajopontino. “Personalmente también soy de la opinión que hay jóvenes que podrían encontrar una oportunidad allí y no desentonar”, sentenció el directivo apostando por la casa.

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