El mundo Sporting Cristal vivió días muy complicados, luego de la cobarde y lamentable agresión por parte de mal llamados hinchas del club hacia su ídolo y director general de fútbol, Julio César Uribe, señalado como uno de los responsables del irregular presente deportivo de la institución que, al día de hoy, se encuentra fuera de los puestos de clasificación para torneo internacionales en 2027.

Esto generó un clima tenso, aunque el propio ‘Diamante’ ofreció una extraordinaria conferencia de prensa en la que incluso se quebró y lució visiblemente afectado por por lo sucedido. Sin embargo, no renunció al cargo y dijo estar firme en su idea de aportar al club del cual es hincha.

Por tal motivo, asistió de manera regular al último partido del primer equipo que goleó 5-0 a Los Chankas, por la fecha 8 del Torneo Clausura. Este triunfo tiene una vital importancia, pues servirá de soporte para los dirigidos por el entrenador Roberto Mosquera que aún pelean por este segundo campeonato de la temporada y sueñan con llegar a los playoffs.

Lo llamativo es que, en un video difundido en redes sociales, se ve a Uribe tomándose algunas fotografías con hinchas, pero seguido muy de cerca por un agente de seguridad que seguía muy atento cada uno de sus pasos, aparentemente como medida de precaución ante cualquier otro tipo de hecho violento.

Según reporta el periodista Alfredo Ccasa Godoy, fueron dos los encargados de brindarle las garantías al histórico futbolista peruano y hoy dirigente, quien pese a la coyuntura lució muy distendido y sonriente mientras atendía a los aficionados.

Con doblete y notable partido de Yoshimar Yotún, los celestes golearon 5-0 a Los Chankas. (Foto: Sporting Cristal)

El descontento del hincha bajopontino es evidente y, al parecer, no cambiará pese al contundente triunfo, pues se escucharon cánticos en contra de los dueños del club; sin embargo, la violencia nunca será el mejor camino para manifestar una postura o rechazo.

Cabe mencionar que esto se agudizó, luego de la derrota por 1-0 en el Callao ante Sport Boys, acabando con una racha positiva ante los chalacos que tenía más de 19 años.

En la próxima jornada, Sporting Cristal visitará al Club Deportivo Moquegua, en busca de un triunfo y también para quitarse el rótulo del peor equipo de visitante en lo que va de la competición. Se trata de una deuda pendiente y una exigencia del hincha celeste.

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