Tras quedar fuera de la lucha por el campeonato nacional, Sporting Cristal continúa moviendo sus piezas con fuerza en el mercado de pases. Con el objetivo firme de corregir la irregularidad mostrada este año y volver a pelear la Liga 1 2027, la dirección deportiva celeste ya define qué jugadores continuarán en La Florida y quienes otros quedarán fuera de la planificación para el próximo año. Entre las principales novedades de la semana destaca la situación de Leandro Sosa, uno de los futbolistas más regulares del plantel, cuyo futuro contractual acaba de quedar resuelto.

Según informó el periodista Denilson Barrenechea, el polifuncional futbolista uruguayo renovó su vínculo contractual con la institución rimense hasta fines del 2027. De esta manera, el experimentado jugador de 32 seguirá otra campaña en Cristal.

Un detalle sumamente favorable para la planificación deportiva del conjunto bajopontino es que el lateral derecho ya cuenta con la nacionalidad peruana desde hace tiempo. Gracias a esta condición administrativa, su continuidad en el primer equipo no ocupará plaza de extranjero, permitiendo que la directiva tenga mayor margen para buscar refuerzos foráneos en otras posiciones.

Leandro Sosa tiene varias temporadas en Sporting Cristal. (Fotos: Mario Zapata N. / @photo.gec)

El acuerdo llega luego de que el propio defensor manifestara públicamente semanas atrás su firme deseo de extender su estadía en el club tras finalizar su contrato en diciembre. Además de su polifuncionalidad para desempeñarse como lateral o volante, la dirigencia valoró su entrega dentro de un vestuario en plena reestructuración.

Con esta nueva firma, el futbolista charrúa se alista para afrontar su sexta temporada consecutiva defendiendo la camiseta celeste desde su llegada en 2022 procedente de Ayacucho FC. A lo largo de estos cinco años en La Florida, se consolidó como pieza recurrente para todos los comandos técnicos que pasaron por el club.

¿Cómo le fue en 6 temporadas con Sporting Cristal?

Desglosando sus números individuales durante la reciente temporada 2026, el uruguayo volvió a demostrar regularidad física en el plantel. En total, disputó 39 partidos oficiales entre todas las competiciones del año, superando los 2900 en cancha, donde aportó un gol y dos asistencias para su equipo.

Si repasamos sus registros globales acumulados desde su arribo al elenco cervecero, las cifras reflejan fielmente su enorme constancia competitiva. Sumando sus participaciones en la Liga 1, la Copa de la Liga y torneos internacionales, Leandro Sosa supera los 190 encuentros oficiales con Sporting Cristal, registrando 19 anotaciones y 19 pases de gol totales.

En cuanto a su palmarés con los celestes, el jugador logró celebrar este mes su primer trofeo tras conquistar la Copa de la Liga 2026 venciendo a Alianza Atlético. Sin embargo, el título nacional de la Liga 1 sigue siendo su gran deuda pendiente, objetivo principal que buscará saldar en el próximo año.

Leandro Sosa fichó por Sporting Cristal en 2022 (Foto: prensa SC)

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