Sporting Cristal consiguió una importante victoria por 2-1 ante CD Moquegua y sumó su segundo triunfo consecutivo en el Torneo Clausura. Tras el partido, Miguel Araujo, elegido como jugador del partido, destacó la importancia de haber conseguido por fin una victoria fuera de casa en esta etapa del campeonato.

“Contentísimo, contentísimo porque veníamos partido a partido y nos costaba de visita. Creo que era la deuda pendiente que hoy cumplimos y un paso importante para mantenernos ahí y acortar la distancia del puntero”, señaló el defensor celeste.

El zaguero también explicó qué considera que cambió en Sporting Cristal durante estas últimas dos jornadas. Para Araujo, la clave está en la concentración de todo el equipo, incluyendo a los futbolistas que ingresan desde el banco de suplentes.

“Estar enfocado, creo que estar enfocado los once y felicitar también a los compañeros que entraron porque entran en el mismo enfoque, en el mismo análisis que tenemos en el primer tiempo”, sostuvo.

Araujo reconoció, además, que el partido ante CD Moquegua tuvo dos tiempos diferentes. El defensor consideró que Cristal fue superior durante la primera mitad, mientras que después tuvo que trabajar más para sostener el resultado.

“Creo que fue dos tiempos distintos porque el primero lo jugamos creo que mucho mejor, el segundo nos costó, no sé si por el campo, el sol, por ahí, pero algunos detalles”, explicó.

En ese sentido, el defensor destacó el aporte de los jugadores que ingresaron durante el encuentro, especialmente por la capacidad del plantel para adaptarse a las necesidades del partido y mantener la ventaja hasta el final.

“Creo que el banco es el que entra a cambiar el partido, a aguantar o a ganarlo”, afirmó Araujo, quien valoró el esfuerzo colectivo para cerrar una victoria que Cristal necesitaba.

El triunfo ante CD Moquegua significó, además, la primera victoria de Sporting Cristal en el Clausura. Para Araujo, se trataba de una deuda que el equipo tenía pendiente y que finalmente pudo saldar.

“Esa deuda estaba ahí, la teníamos cargando esa mochilita, pero hoy se dio, hoy se dio”, manifestó el futbolista celeste.

Finalmente, Araujo aprovechó para agradecer a los hinchas de Sporting Cristal que acompañaron al equipo en este compromiso. “La verdad felicitar, felicitar a la gente también que vino hasta acá”, concluyó.

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